M5S | ddl anticorruzione è storico

Pensioni - controriforma Fornero : ddl Lega-M5S rischia di penalizzare i lavoratori precoci : Un agosto difficile per il Governo Conte, non solo per le polemiche sorte dopo il disastro del crollo del ponte Morandi a Genova: anche sul fronte Pensioni, Lega e Movimento Cinque Stelle sono costretti a guardarsi dagli attacchi politici che giungono dall'opposizione in merito al chiacchieratissimo disegno di legge riguardanti i tagli alle Pensioni d'oro. Il partito del Carroccio ha replicato affermando che il testo andra' rivisto e corretto, ...

Pensioni d'oro - il ddl Lega-M5S prevede tagli severi : le donne le più penalizzate : Si profila un taglio decisamente pesante per le Pensioni d'oro [VIDEO], per tutti coloro che percepiscono un assegno dai 4mila euro netti in su, vale a dire 80mila euro lordi all'anno. Secondo le intenzioni del Governo, non ci sarebbe il ricalcolo con il metodo contributivo, bensì un taglio ben più netto e pesante, quantificabile tra il dieci e il 20 per cento dell'importo: il taglio sara' proporzionale all'anticipo del pensionamento. taglio ...

Pensioni d'oro - il Governo accelera ma c'è già la contromossa al Ddl Lega-M5S : Il Ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, ha confermato, pochi giorni fa, il taglio alle Pensioni d'oro, destinato a tutti coloro che percepiscono attualmente un assegno superiore agli 80.000 euro lordi mensili, non giustificato dai contributi versati durante la loro carriera professionale. Il testo di legge, articolato in sei capitoli, è gia' stato depositato in Parlamento e verra' discusso a settembre, dopo la pausa estiva. L'economista Giuseppe ...

Sui vaccini il Ddl M5S-Lega. Obbligo e sanzioni solo in caso di emergenze sanitarie : Il governo tira dritto e presenta sette articoli per rendere l'introduzione dell'Obbligo flessibile. Ma il fronte pro-vax, con presidi e pediatri in testa, non cede -

VACCINI - DDL M5S-LEGA : "OBBLIGO SOLO PER EMERGENZA SANITARIA"/ Ultime notizie - ecco cosa prevede la proposta : VACCINI, Ddl Lega-M5s: "Obbligo SOLO per EMERGENZA sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 19:02:00 GMT)

Vaccini - Ddl Lega-M5S : "Obbligo solo per emergenza sanitaria"/ Ultime notizie - sanzioni fino a 500 euro : Vaccini, Ddl Lega-M5s: "Obbligo solo per emergenza sanitaria". Ultime notizie, previste multe fino a 500 euro per chi sgarra: provvedimento composto da 7 articoli(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 16:25:00 GMT)

Vaccini : Sileri - M5S - - depositato ddl incentrato su anagrafe vaccinale : E che consentirà di isolare i violenti e i paladini della negazione della scienza'. Condividi: Fai clic qui per condividere su Twitter , Si apre in una nuova finestra, Fai clic per condividere su ...

Pensioni d'oro - depositato Ddl M5S-Lega sui tagli agli assegni oltre 4000 euro : Il testo di legge riguardante il taglio delle Pensioni d'oro è stato depositato nella giornata di ieri [VIDEO]dai due capogruppo Lega e Movimento Cinque Stelle alla Camera, Riccardo Molinari e Francesco D'Uva. Il testo è composto da sei articoli e avra' come obiettivo quello di tagliare gli assegni superiori ai quattromila euro al mese per destinare i risparmi di spesa alle Pensioni minime e sociali, con l'obiettivo di raggiungere la soglia dei ...