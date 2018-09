Luther | quasi centenario | percorre 10 km per raggiungere la moglie in ospedale

vanityfair

: @Col_Coetzee Martin Luther quasi - broekerjohnny : @Col_Coetzee Martin Luther quasi - SCGiannotti : Il giorno 28 agosto 1963 (55 anni fa ) A Washington il capo del movimento per i diritti civili Martin Luther King,… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Dieci chilometri a piedi ogni mattina. È questa la distanza cheYounger per abbracciare suaWaverlee ricoverata ina causa di un cancro al cervello. «Ho una. Non voglio perdere tempo ad aspettare l’autobus, allora preferisco camminare e andare da lei», ha spiegato l’uomo, ex marine e veterano della guerra di Corea. Dopo 55 anni di matrimonio,che non guida l’automobile, nonostante l’età, 99 anni appena compiuti, non si lascia spaventare dalla distanza che separa la sua abitazione a Rochester, nello Stato di New York, all’. «È la mia dolce tazza di te», ha raccontato l’uomo alla CBS . «A volte mi offrono dei passaggi, ma io voglio andare a piedi, voglio farlo per lei». LEGGI ANCHEKate, malata di cancro: «A scuola mi obbligano a togliere la parrucca» Ogni giorno, dopo la sua lunga camminata,...