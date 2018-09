L’uomo del giorno | 12 anni senza Facchetti FOTO ...

L’uomo del giorno : 12 anni senza Facchetti : 1/8 ...

L’uomo del giorno : Scirea - modello in campo e fuori : Il libero è un ruolo ormai estinto, figlio di un altro calcio, del tipo di calcio per cui noi italiani eravamo conosciuti all’estero: il catenaccio. Negli anni, molti grandi “6” – numero di maglia che contraddistingueva questo difensore chiave – hanno rappresentato in campo l’ideale interprete dell’allenatore, il giocatore che applicava il verbo del tecnico. Basti pensare a Picchi, megafono del ...

La lezione delL’uomo caduto nel tombino : togliendoci i paraocchi capiremmo tante cose : Mario Fornasari ha 76 anni e vive a Montegrotto, vicino Padova. Mercoledì scorso, gli è caduto il mazzo di chiavi nel tombino, appena davanti il portone d’ingresso della sua casa. L’uomo ha tentato di recuperarle alzando la grata, ma l’operazione, che gli deve esser parsa agevole, si è trasformata in un dramma. E’ infatti caduto giù, inghiottito dal tombino che si è anche richiuso su di lui. Le ricerche sono subito partite. Per il signor Mario ...

Montagna : sospese le ricerche delL’uomo scomparso da 10 giorni nel Biellese : I vigili del fuoco, supportati da carabinieri, soccorso alpino, protezione civile e Aib, anche a causa del maltempo hanno deciso di interrompere le ricerche di Matteo Caccia, 41 anni, di Busto Arsizio, che dal 21 agosto non ha piu’ dato notizie alla sua famiglia. L’ultima traccia e’ l’auto parcheggiata in una piazzola dell’Oasi Zegna, lungo la strada per Bielmonte, e la presenza dell’uomo in un ristorante ...

Firenze - caccia alL’uomo : minacce “Stasera muoio - ma anche loro”/ Ultime notizie - i precedenti del calciante : Firenze, minaccia donna con la pistola in un bar dove si era recato in cerca della ex compagna: scatta la caccia all'uomo nella zona Isolotto. Polizia in azione.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 10:26:00 GMT)

L’uomo del giorno : Thiago Motta - una vita in cabina di regia : Spesso si dice che i centrocampisti sono destinati a un brillante futuro da allenatore. Probabilmente sarà questo il destino di Thiago Motta, che da qualche settimana siede sulla panchina dell’under 19 del Psg, dopo aver concluso la carriera di calciatore proprio tra le file dei parigini. Regista geometrico, maestro del gioco a due tocchi, ha vestito in Spagna le maglie di Barcellona – con cui si è affermato nel grande calcio ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : i favoriti dello skeet. Gabriele Rossetti resta L’uomo da battere : Si avvicinano i Mondiali di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna continentale junior e senior. Negli ultimi giorni spazio allo skeet: proprio tra 13 e 14 si terranno qualificazioni e finali dello skeet maschile, che vedranno ai nastri di partenza tre azzurri, nella sfida per l’ultimo titolo messo in palio dalla rassegna. In gara per l’Italia ci saranno due dei tre reduci ...

Gli antibiotici del futuro? Sono dentro L’uomo. Scoperta una proteina capace di ‘battere’ tre infezioni : L’antibiotico è il miglior amico dell’uomo? Sì, se questo è stato prescritto da un medico dopo attenta valutazione. Perché è bene non abusarne né assumerne senza ‘nulla osta’ da parte di un esperto. Stando agli ultimi dati dell’Oms, Sono ben 500mila i casi di infezioni dovute alla resistenza di questi farmaci, registrati in 22 paesi del mondo. Ed è proprio per colpa dell’abuso: gli antibiotici, infatti, vengono assunti ...

Modella dà appuntamento a centinaia di ragazzi su Tinder/ Video - l’esperimento alla ricerca delL’uomo giusto : Una particolare iniziativa ha coinvolto centinaia di ragazzi conosciuti su Tinder, famosa applicazione dove si può conoscere l'anima gemella o la storia di una sera.(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 10:21:00 GMT)

Il cervello delL’uomo è così grande a causa di un “errore” genetico : (foto: iLexx/iStock / Getty Images Plus) Il cervello umano è più grande di quello di altri primati. Ma non è sempre stato così: durante l’evoluzione le sue dimensioni sono circa triplicate. Questi cervelloni (per dimensioni più che per maggiore intelligenza) potrebbero essere il frutto di un processo che vede coinvolti tre specifici geni, associati alla produzione di neuroni durante lo sviluppo cerebrale. A svelarlo sono due studi guidati ...

L’uomo davvero liberato. I "Miserabili" di Hugo e il destino dell'umano : Questa mattina alle ore 11.30 presso il Salone Intesa Sanpaolo A3 della Fiera di Rimini, lo scrittore e giornalista Luca Doninelli e Davide Prosperi dialogheranno sul capolavoro di Victor Hugo, “I Miserabili”. Pubblichiamo in anteprima l’intervento di Prosperi. Dall’opera dello scrittore francese, D

Non è l’estate più calda del secolo. Ma l’afa e il mare bollente sono anche colpa delL’uomo : A causa della catastrofe genovese, questo post esce con una settimana di ritardo. Per un baby-boomer come me, il disastro tocca le corde più intime, l’intero vissuto professionale da ingegnere civile, il bilancio e l’orizzonte di una vita. Non mi sento ancora di scrivere qui su quanto successo nella città dove sono nato. Non saprei come rispondere ai commenti. E mi scuso con chi mi ha chiesto di farlo. Prossimamente lo farò. A partire da giugno, ...

Ponte Morandi - non possiamo accettare che un’opera delL’uomo cada all’improvviso : Il crollo di un Ponte ha una valenza simbolica enorme. I ponti mettono in contatto territori, persone, merci. In tempo di pace vengono costruiti, in tempo di guerra distrutti. Il crollo del Ponte di Genova nella sua drammaticità ci fa sentire più insicuri e soli. Siamo vittime di una guerra che stiamo facendo a noi stessi. Pensate all’antico Ponte ottomano di Mostar distrutto a colpi di cannone nel 1993 dalle unità croate che combattevano contro ...