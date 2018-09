L’università francese di Lille ha sospeso il proprio storico corso di omeopatia

wired

(Di martedì 4 settembre 2018) (Foto: Bsip/Getty Images) Dopo essere stato attivo senza interruzioni per più di trent’anni, il peruniversitario biennale offerto dall’ateneo di(o Lilla, in italiano) per conseguire il diploma inè stato messo in stand-by. Per adesso non si tratta di una cancellazione definitiva, ma solo di una sospensione per il prossimo anno accademico, in attesa che la Haute Autorité de Santé (Has, l’autorità sanitariache si occupa anche dei rimborsi per le cure e di identificare le buone pratiche cliniche) illustri la propria posizione ufficiale nei confronti dell’. La Faculté de Médecine dedécide de suspendre son Diplôme d’Université d’homéopathie pour l’année universitaire débutante dans l’attente de la position de la H.A.S. et d’échanges nationaux sur l’encadrement de cette pratique et de son enseignement. — medecine_U...