Loredana Bertè a Sanremo 2019 a una sola condizione | “Non voglio canzoni di Biagio

Power Hits Estate 2018 : trionfa Loredana Bertè con i Boomdabash davanti a un’Arena di Verona sold out : un’Arena di Verona interamente piena in ogni posto ha ospitato lo show che per molti è l’erede del Festivalbar molto più rispetto al “fratello maggiore” di Canale 5 Wind Summer Festival (di cui la finale si svolgerà il 16 settembre in Piazza Duomo a Milano): si tratta di Power Hits Estate, giunto ieri sera alla sua seconda edizione. Quattro ore di musica e tormentoni dell’Estate 2018 italiani e internazionali (ma anche delle estati del ...

Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate da Giusy Ferreri e Loredana Bertè a Negramaro e Nek : Sono stati svelati Tutti i vincitori di RTL 102.5 Power Hits Estate nel corso della serata-evento finale che si è tenuta all'Arena di Verona lunedì 3 settembre 2018. Sul palco si sono esibiti alcuni degli artisti italiani ed internazionali in radio nei mesi estivi con una canzone apprezzata dal pubblico italiano e sono stati assegnati premi speciali prima del trofeo conclusivo assegnato alla Power Hit dell'Estate 2018. Ad aggiudicarsi il ...

Vincitore Power Hits Estate 2018 : il trionfo di Loredana Bertè e Giusy Ferreri : Ieri sera all'Arena di Verona si è tenuta la serata finale del Power Hits Estate 2018, il concorso che viene indetto ogni anno da RTL 102.5 e Radio Zeta per decretare la canzone tormentone dell'Estate. Un evento che per certi versi ricorda le mitiche serate finali del Festivalbar dalla splendida cornice dell'Arena di Verona e che ha attirato l'attenzione di tantissimi spettatori. L'Arena, infatti, era sold out e in tantissimi hanno seguito la ...

Vince Loredana Bertè : il tormentone dell'estate torna a parlare italiano : nostro inviato a VeronaMa guarda un po', trentasei anni dopo Vince di nuovo Loredana Bertè. Stavolta sono i Power Hits Estate e non il Festivalbar, ma la regina è la stessa.Dopo Non sono una signora, incoronato tormentone dell'estate 1982, ora tocca a Non ti dico no cantato con i potentissimi Boomdabash. "L'avevo detto che avrei asfaltato tutti con questo brano" ha spiegato lei sorridendo, in formissima, prima di salire sul palco. Anche con ...

Boomdabash & Loredana Bertè premiati al Power Hits Estate 2018 : L'anno scorso lo avevamo scritto perché, essendo la prima edizione se ne aveva avuta, netta, una chiara impressione. Quest'anno, appena passata la nottata della finale in un'Arena di Verona sold out, ...

Premio Power Hits Rtl 102.5 : 'Non ti dico no' di Boomdabash e Loredana Bertè è il tormentone dell'estate : 'Non ti dico no' è il tormentone di questa estate. Almeno secondo Rtl che ha assegnato a Boomdabash e Loredana Bertè il Premio Power Hits Estate di RTL 102.5. 'Ho visto tanti ragazzi giovani ai miei ...

OLIVIA BERTÈ CONTRO Loredana - “NOSTRO PADRE NON HA MOLESTATO MIMÌ”/ Nessuna replica dalla cantante : OLIVIA BERTÈ CONTRO LOREDANA: “NOSTRO PADRE ha MOLESTATO Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 19:25:00 GMT)

Olivia Bertè contro Loredana - “nostro padre non ha molestato Mimì”/ "Dalla sua bocca le cose più orribili" : Olivia Bertè contro Loredana: “nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 15:40:00 GMT)

OLIVIA BERTÈ CONTRO Loredana - “NOSTRO PADRE NON HA VIOLENTATO MIMÌ”/ L'affondo : "Smettila di essere patetica" : OLIVIA BERTÈ CONTRO LOREDANA: “NOSTRO PADRE ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Sat, 25 Aug 2018 14:09:00 GMT)

OLIVIA BERTÈ CONTRO Loredana/ “Nostro padre non ha molestato Mimì : ho un figlio che lei quasi neanche conosce" : OLIVIA BERTÈ CONTRO LOREDANA: “Nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 20:59:00 GMT)

Olivia Bertè contro Loredana/ “Nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia” : Olivia Bertè contro Loredana: “Nostro padre ha molestato Mimì? Basta fango sulla famiglia”. La sorella più piccola spiega i problemi in famiglia e perché i rapporti sono tesi(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 19:03:00 GMT)

Olivia Bertè : "Loredana - basta gettare fango su nostro padre e su Mimì" : Marina di Pietrasanta , Lucca, , 24 agosto 2018 - "Vorrei che emergesse forte il senso del rispetto per Mimì, soprattutto verso i sentimenti che aveva verso nostro padre, che adorava. Parlare di papà ...

Loredana Bertè/ “Ho collaborato alla fiction su Mimì. Ho fornito aneddoti e spero che - ora - sia fiera di me" : Loredana Bertè è impegnata su più fronti: quello musicale - dopo il successo di "Non ti dico no" sta lavorando a un disco - e quello televisivo, sta realizzando una fiction su Mimì(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 14:02:00 GMT)

Boomdabash e Loredana Bertè/ Video - la diva : "Continuo a realizzare i sogni nel cassetto" (Battiti Live 2018) : Boomdabash e Loredana Bertè si esibiranno a Battiti Live 2018 con la canzone “Non ti dico no”, uno dei brani più amati della stagione…(Pubblicato il Thu, 09 Aug 2018 22:07:00 GMT)