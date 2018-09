Lo scontro Fedez-Lucarelli coinvolge anche Luigi Favoloso | il caso della

Highsnob chiude lo scontro con la label di Fedez : 'Ho pagato per le mie parole' (Video) : Si è conclusa negli ultimi giorni la controversia legale iniziata nel 2017 tra Mike Highsnob la NewTopia, l'etichetta discografica fondata e gestita da Fedez [VIDEO] e J Ax, che ha annoverato nel roster dei suoi artisti anche lo stesso Mike, fino al 2016. Il rapper ha infatti dichiarato di aver 'pagato per le sue parole' e di non voler più parlare della vicenda, che considera ormai un capitolo chiuso. Le origini della controversia con la label ...