Dopo le minacce - l'Italia versa - in anticipo - i soldi all'Ue : "Pagata regolarmente la quota mensile al bilancio" : Tanto tuonò che alla fine non piovve. Dopo le minacce del governo di bloccare il versamento dei contributi al bilancio dell'Unione europea , in assenza di gesti concreti sul fronte immigrazione, , ...

Italia - Benassi e Barella : “Polonia avversario difficile” : Rappresentano due degli uomini su cui Mancini punterà per ricostruire la Nazionale: Barella e Benassi, entrambi a segno nell’ultimo turno di campionato, sono giovani e titolari – come chiede il ct – e vogliono dimostrare di meritarsi la loro convocazione in azzurro. Oggi, nella conferenza stampa di Coverciano, hanno risposto alle domande dei giornalisti. “Sono qui per dare il massimo – ha dichiarato il ...

Volley - Mondiali 2018 : le avversarie del girone dell'Italia ai raggi X. Suggestione Velasco e Anastasi - la Slovenia fa paura : ARGENTINA: La sfida più suggestiva del girone sarà contro la Nazionale di Julio Velasco , il Guru della nostra pallavolo, l'uomo che ha cambiato la storia di questo sport nel nostro Paese e che creò ...

Volley - Mondiali 2018 : le avversarie del girone dell’Italia ai raggi X. Suggestione Velasco e Anastasi - la Slovenia fa paura : L’Italia è pronta per affrontare i Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno nel nostro Paese e in Bulgaria dal 9 al 30 settembre. La nostra Nazionale si presenterà ai blocchi di partenza come una delle favorite, pronta però per far saltare il banco. Gli azzurri sono stati inseriti nella Pool A che si giocherà a Roma (match inaugurale) e Firenze dove affronteranno Argentina, Belgio, Slovenia, Giappone e Repubblica Dominicana. I ...

Koch Media e GameStop Italia celebrano il 35° anniversario della nascita della leggenda di Kenshiro : Il 2018 segna un grande ritorno. Un mito, una leggenda festeggia il suo 35° compleanno e lo fa in grande stile. Parliamo di Ken il guerriero. Grazie a Koch Media e alla sua etichetta dedicata all'animazione giapponese, Anime Factory, Ken arriverà al cinema il 25 e il 26 settembre con Ken il guerriero - La leggenda di Hokuto e nelle case di tutti i videogiocatori con Fist of the North Star - Lost Paradise, il videogioco per PS4 disponibile dal 2 ...

Calcio - Nations League 2018-2019 : le avversarie del girone dell’Italia. Ostacoli Portogallo e Polonia : Due avversari ostici ma alla portata degli azzurri del nuovo corso targato Roberto Mancini. L’Italia si avvia ad affrontare i primi test probanti della nuova gestione. E sarà la Nations League 2018-2019 ad aprire le danze con le due sfide decisamente interessanti per comprendere le ambizioni di un gruppo profondamente rinnovato con l’arrivo del nuovo ct, che ha fatto seguito all’amara esclusione dai Mondiali in Russia durante ...

Basket - l’Italia partecipa alla Supercup. Date - programma - orari e tv. Le avversarie degli azzurri : L’Italia si avvicina a grandi passi alle sfide contro Polonia e Ungheria, due incontri decisivi per la qualificazione ai Mondiali 2019 di Basket. Per preparare al meglio gli appuntamenti del 14 e 17 settembre, gli azzurri disputeranno la Supercup ad Amburgo (Germania), un torneo in programma il 7-8 settembre utile per affinare la firma in vista di due sfide fondamentale nella corsa verso la rassegna iridata. L’Italia affronterà in ...

Champions League - sorteggiati i gironi : ecco le avversarie delle Italiane : sorteggiati a Montecarlo i gironi di Champions League con quattro squadre italiane al via: Juventus, Napoli, Roma e Inter. La Juventus è inserita nel gruppo H affronterà Manchester Utd, Valencia e ...

OETTINGER - BILANCIO UE “SANZIONI Italia SE NON VERSA CONTRIBUTI”/ Ultime notizie - Di Maio replica per le rime : OETTINGER minaccia l'ITALIA "Pagate l'Ue o avrete sanzioni". Ultime notizie, il commissario risponde al vice-premier, Luigi Di Maio, in un'intervista a Die Welt(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 18:00:00 GMT)