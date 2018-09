Linea Diamante - Svelata l' auto disegnata da Gio Ponti

quattroruote

(Di martedì 4 settembre 2018) Grand Basel, la manifestazione elvetica dedicata ai capolavori dellmotive in programma dal 6 al 9 settembre, è il teatro di un debutto eccezionale: farà infatti la sua prima apparizione, ovvero lmobile concepita nel 1953 dallarchitetto e designer Gio(fondatore, nel 1928, della rivista Domus con Gianni Mazzocchi, ideatore ed editore di Quattroruote) in collaborazione con il collega Alberto Rosselli. Rimasta per 65 anni sulla carta, fatta eccezione per la realizzazione di modelli in scala ridotta, il progetto vede ora la luce nelle sue dimensioni reali grazie allo sforzo compiuto dalla FCA Heritage, con il supporto culturale di Domus.La filosofia. Nellelaborare il progettosispirò a principi di design allavanguardia nei primi anni 50: punto di partenza del disegno fu, infatti, una sagoma aerodinamica a forma di lacrima, poi trasformata in tratti ...