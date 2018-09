Libia : Tajani - Pe faccia sentire voce : ANSA, - BRUXELLES, 4 SET - "Il Parlamento europeo deve far sentire la sua voce sulla crisi in Libia nella prossima plenaria. Solo agendo uniti possiamo lavorare per la pace e la stabilità. Gli Stati ...

Libia : Tajani - Ue trovi sintesi : ANSA, - ROMA, 3 SET - "Posizioni divergenti rischiano di non portare a una buona soluzione: il nostro interesse come italiani e europei è avere un interlocutore unico in Libia, è necessario trovare ...

Migranti - Gomez a Tajani : “Campi Libia? Inaccettabili e disumani. Bisogna evitare che accada ancora” : Confronto a In Onda (La7) tra Peter Gomez, direttore de ilfattoquotidiano.it e Fq Millennium, e il presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, sulla questione Migranti. Gomez spiega: “Da circa due anni i nostri vanno in Libia con borse di soldi e pagano tribù locali e vari governanti. In questo modo, siamo riusciti a convertire gli scafisti in guardia costiera. Adesso con Salvini agli ex scafisti stiamo dando altri mezzi e la politica di ...

Tajani - un mld da Ue per Libia e Niger : 01.23 Appello del presidente dell'Europarlamento Tajani affinché tutti i nuovi fondi che saranno stanziati dall'Ue per l'Africa "dovranno essere spesi per la Libia e il Niger", per aiutarli a gestire i flussi migratori. Si tratta di 500 milioni aggiuntivi del fondo europeo per l'Africa, cui dovrebbe sommarsi altrettanto dai finanziamenti nazionali Rientrato dalla missione in Libia, ha annunciato una serie di proposte, come la creazione di una ...

Libia : Tajani - libici decideranno quando ci saranno elezioni : ...la nostra amministrazione per la preparazione tecnica delle elezioni - ha aggiunto - e siamo pronti ad inviare anche una delegazione di osservatori parlamentari proprio per garantire a tutto il mondo ...

Tajani - Ue è pronta a forte collaborazione con la Libia : "Durante l'incontro con Sarraj abbiamo concordato una serie di iniziative che riguardano questo importante Paese, cercando di utilizzare per la Libia una consistente parte del fondo fiduciario". Lo ha ...