Libia | Onu | Raggiunto l' accordo per il cessate il fuoco a Tripoli

Caos Libia - Ue : 'Posizione Stati membri è unita - sostegno a Onu' : "Gli Stati membri dell'Ue hanno una posizione unita sulla Libia". Lo afferma una portavoce di Bruxelles. L'Alto rappresentante Federica Mogherini ha parlato con l'inviato speciale dell'Onu Ghassan ...

In Libia si continua a combattere. L'Italia attacca Parigi e spera nell'Onu : E' un'urgenza su cui l'Ue deve essere 'concentrata', ha avvertito l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. E anche la Russia si dice 'preoccupata: 'Dispiace constatare che la ...

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenzaSalvini : "Escludo un intervento militare" : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale

Libia - missione Onu convoca le parti : 17.12 La missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) ha convocato per domani alle 12 "in un luogo che verrà annunciato in seguito" le varie parti coinvolte nella recente escalation di violenza a Tripoli. Nella nota diffusa da Unsimil si legge che l'obiettivo dell'incontro è quello di avviare un "dialogo urgente sull'attuale situazione della sicurezza a Tripoli". La convocazione segue quanto scritto nelle "pertinenti risoluzioni ...

Libia - l'Onu convoca un vertice d'emergenza In otto giorni 47 morti e più di cento feriti : Si cerca di negoziare una nuova tregua a Tripoli. Il premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al Zain, di entrare nella capitale per organizzare un nuovo cessate il fuoco e far terminare le violenze nella periferia sud della capitale.

Libia - stato d’emergenza a Tripoli : 47 morti in 8 giorni/ Misurata aiuta Al Sarraj - convocato vertice Onu : Libia, caos a Tripoli: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 10:55:00 GMT)

Libia - missione Onu convoca vertice emergenza per martedì : La missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia, Unsmil, ha convocato per martedì un vertice urgente sulla situazione della sicurezza a Tripoli dopo l'escalation degli scontri nelle ultime ore. ...

Stato di emergenza in Libia. Farnesina non chiude l'ambasciata - Onu convoca vertice per il cessate il fuoco : È di 47 morti e 129 feriti in 8 giorni l'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute libico, degli scontri tra milizie armate nella capitale Tripoli. Lo riferisce la Missione dell'Onu in Libia, Unsmil, in una nota. Le Nazioni Unite provano a mediare, ma si combatte ancora a Tripoli. Il Consiglio Presidenziale del premier Fayez al Sarraj ha dato mandato alla milizia Forza Anti Terrorismo di Misurata, guidata dal generale Mohammed Al ...

"La Libia un porto non sicuro". Ma su quei moli opera l'Onu : Per cominciare partiamo da Minniti. "Quando ritorna una nave della guardia costiera libica che ha salvato delle persone in acque territoriali libiche - dichiara l'ex ministro dell'Interno intervistato il 28 giugno a Ominibus su La7 - sulle banchine del porto di Tripoli ci sono (...) dei volontari libici e non libici, con le pettorine delle Nazioni unite. Accolgono i migranti come avviene nei porti italiani. Cioè le Nazioni unite sono presenti a ...

Libia : da Italia 500 mila euro per programma Onu : ANSAmed, - IL CAIRO, 13 LUG - Il governo Italiano contribuirà con 500.000 euro al programma di Sviluppo delle Nazioni Unite , Undp, in Libia per sostenere gli sforzi di riconciliazione nazionale. Lo ...

Da Conte Rappresentante Onu per Libia : ANSA, - ROMA, 9 LUG - Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha ricevuto questa mattina a Palazzo Chigi il Rappresentante Speciale del Segretario Generale dell'ONU per la Libia, Ghassan Salamé. Lo ...

Migranti - Onu : "Libia porto non sicuro" : 12.50 "Dovrebbe essere consentito ad ogni imbarcazione con la capacità di salvataggio di sbarcare i Migranti nel porto più sicuro e vicino". Così l'agenzia Onu per i rifugiati per voce del coordinatore per il Sud Europa, Camargo. "Allo stato attuale la Libia non è un porto sicuro", ha sottolineato. "Mi sembra difficile pensare che la Guardia costiera libica possa salvarli tutti", ha aggiunto il coordinatore Onu per la Libia, Mignone.

Migranti - un altro naufragio in Libia L’agenzia dell’Onu : «Ci sono 63 dispersi» : La segnalazione da parte dell’Unhcr, L’agenzia dei rifugiati dell’Onu. In 40 tratte in salvo dalla Guardia Costiera a Zuara

Barcone si ribalta - naufragio in Libia L’agenzia dell’Onu : ci sono 63 dispersi : L’Unhcr: «41 persone sono state tratte in salvo». La Guardia Costiera libica: altre 220 persone recuperate