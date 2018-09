Libia | Moavero rimette in moto la diplomazia | tregua con la Francia | conferenza

huffingtonpost

: Su @LaVeritaWeb #Libia, #Macron tenta con altri mezzi il colpo del 2011: rovesciare un governo, imporre elezioni i… - Capezzone : Su @LaVeritaWeb #Libia, #Macron tenta con altri mezzi il colpo del 2011: rovesciare un governo, imporre elezioni i… - LiaQuartapelle : Il peggioramento della situazione in Libia richiede tutta la attenzione dell’Italia. Per questo chiediamo che il mi… - marcodimaio : Mentre seguiamo con apprensione l’evolvere della situazione in #Libia, aspettiamo che il governo e il ministro… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Metà pomeriggio a Palazzo Chigi: stavolta si parla di immigrazione e di, in un vertice apposito convocato dal premier Giuseppe Conte tornato da New York. Ci sono i ministri degli Interni, Esteri e Difesa: Matteo Salvini, EnzoMilanesi ed Elisabetta Trenta. Più i vertici dei servizi. Perché il caos inallarma il governo Conte. Anzi finora lo ha proprio spiazzato, mandato in tilt: incapace di decidere, ieri l'esecutivo ha trovato una valvola di sfogo negli attacchi a Emmanuel Macron e gli interessi francesi in. Oggi a Palazzo Chigi si tenta dire in piedi la, con l'aiuto dei tecnici (i servizi) e l'attivismo della Farnesina. Per tutto il giorno il ministrotiene i contatti con i libici. Da Tripoli alla fine arrivano 'buone notizie': il vertice convocato dalle Nazioni Unite riesce a strappare un accordo per il cessate ...