Libia | le forze di Misurata in soccorso di Sarraj | i ribelli evitano lo scontro e si

(Di martedì 4 settembre 2018) La quiete (apparente) dopo la tempesta. Dopo giorni di combattimenti, in particolare nella zona Sud di Tripoli, il consiglio presidenziale libico ha dato il via libera alla Forza anti-terrorismo di, guidata dal generale Mohammed Al Zein, di entrare nella capitale per imporre un nuovo cessate il fuoco. ...