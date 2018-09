LIBIA | GOVERNO | CONFERENZA DI PACE IN ITALIA Ultime notizie | scontri

Migranti - governo : “Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. Sulla LIBIA conferenza in Italia a novembre” : Più fondi dall’Ue per ridurre i flussi. E Sulla Libia una conferenza in Italia a novembre. Sono i risultati del vertice tenuto a Palazzo Chigi al termine delle due ore di vertice sul tema delle migrazioni e Sulla nuova crisi libica. “Nel corso della riunione di oggi su immigrazione e Libia – si legge nel comunicato rilasciato dalla presidenza del Consiglio al termine della riunione tra Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Enzo ...

LIBIA - Governo : superare le tensioni - a novembre la conferenza : Roma, 4 set., askanews, - Nel corso del vertice di oggi a palazzo Chigi tra il premier e i ministri dell'Interno, della Difesa e degli Esteri "sono stati definiti alcuni dettagli sulla conferenza ...

LIBIA - Martina - Pd - : Governo italiano non fa interessi pace : Roma, 4 set., askanews, - 'L'Italia dovrebbe essere il primo paese a dire basta a una competizione internazionale a somma zero sulla Libia. Quando l'Italia in Libia ha promosso iniziative di successo ...

Caos in LIBIA - Renzi contro il governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

LIBIA : Pd - politica governo improvvisata : Lo affermano in una dichiarazione congiunta di Maurizio Martina, segretario del PD, e Lia Quartapelle, responsabile Esteri dei Dem, secondo i quali il governo porta avanti "una politica estera ...

LIBIA : Bernini - Governo consulti Francia : ... assente ingiustificata è invece l'Europa" davanti "ad una crisi che può determinare una nuova destabilizzazione politica della Libia e un nuovo massiccio esodo di migranti verso le coste dell'Italia ...

TRIPOLI - VERTICE GOVERNO SU GUERRA IN LIBIA/ Ultime notizie - Conte vs Macron : le critiche di Minniti : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 12:20:00 GMT)

La LIBIA lascia il governo senza parole : Ore 15.30 circa del primo lunedì di settembre: a Palazzo Chigi inizia il primo Consiglio dei ministri dopo la pausa estiva. A Tripoli invece si spara. Ma nella riunione del governo italiano non se ne parla: non una parola, riferiscono più fonti di governo. Eppure il caos scoppiato in questi giorni in Libia tocca direttamente gli interessi italiani: quelli strategici in Africa, quelli legati ai flussi migratori. Ed è un caos ...

LIBIA : Meloni - governo riferisca in Aula : Continua, dopo l'attacco a Gheddafi del 2011, la spregiudicata politica francese volta a scansare l'Italia dalla Libia e completare la sua strategia neo coloniale in Africa". E' quanto ha dichiarato ...

LIBIA - Meloni chiede al governo di riferire in Parlamento : Continua, dopo l'attacco a Gheddafi del 2011, la spregiudicata politica francese volta a scansare l'Italia dalla Libia e completare la sua strategia neo coloniale in Africa. L'Italia sta subendo una ...

LIBIA : governo Sarraj annuncia stato d'emergenza a Tripoli : Inoltre, il Consiglio di presidenza precisa che quanto avvenuto, "nell'ambito di tentativi di minare il processo di transizione politica pacifica, rappresenta un aborto spontaneo degli sforzi locali ...

Caos LIBIA - il governo Sarraj proclama lo stato di emergenza a Tripoli - : Il consiglio presidenziale ha preso la decisione "per proteggere i cittadini". Il capo brigata ribelle annuncia: pronti all'assalto. È corsa contro il tempo per arrivare a una mediazione dopo la ...

LIBIA : il governo Sarraj dichiara lo stato di emergenza a Tripoli : Il consiglio presidenziale libico guidato da Fayez al Sarraj ha proclamato lo stato di emergenza a Tripoli per gli scontri tra milizie intorno alla capitale. La decisione è stata assunta "per proteggere i cittadini e la sicurezza, gli impianti e le istituzioni vitali che richiedono tutte le necessarie misure militari e civili", recita il comunicato ufficiale del governo di unità nazionale. Intanto, diversi media locali riferiscono ...