Libia | gli interessi economici in gioco

Libia - Governo : "Conferenza di Pace in Italia"/ Ultime notizie : 61 vittime negli ultimi combattimenti : Libia, Governo: "Conferenza di Pace in Italia": Ultime notizie, l'annuncio al termine del vertice a Palazzo Chigi. Tripoli, Onu conferma accordo per cessate il fuoco dopo scontri.(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 22:31:00 GMT)

La protesta degli sfollati di ponte Morandi e il cessate il fuoco in Libia : Gli sfollati del ponte Morandi hanno protestato durante la seduta del Consiglio regionale della Liguria, chiedendo di potere entrare nella zona rossa per recuperare i propri effetti personali. Luigi Di Maio ha annunciato intanto un decreto per “dare una casa agli sfollati”. “Come fai a dire queste c

Libia - Onu : raggiunto accordo. A Tripoli scatta la tregua : migliaia di migranti in fuga : Dopo nove giorni di combattimenti a Tripoli, almeno sessanta morti tra cui donne e bambini e oltre 160 feriti, le milizie libiche hanno raggiunto un accordo per deporre le armi. Una tregua - che ora...

Libia - GUERRA A TRIPOLI : RIPRESI GLI SCONTRI TRA MILIZIE/ Ultime notizie : in corso vertice a Palazzo Chigi : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “Francia ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 18:28:00 GMT)

Matteo Salvini - dopo l'insulto di Repubblica sulla guerra in Libia : 'Avete voglia di ridere - lo fa solo Macron' : Mentre la Libia è sull'orlo di una guerra civile, a Repubblica non hanno altro a cui pensare se non attaccare Matteo Salvini con una vignetta sul conflitto libico e il ministro dell'Interno. Il leader ...

Libia - ripresi gli scontri a Tripoli «Nuovo pericolo Isis per l’Europa» : Nuove violenze neio quartieri periferici della città. Un incendio sarebbe divampato nell'ambasciata degli Stati Uniti. L'Ue: «Posizione unita degli Stati»

Libia - ripresi gli scontri : ‘Almeno 50 morti’ A fuoco l’ambasciata degli Usa a Tripoli Site : “Rischio terrorismo per l’Europa” : Sono almeno 50 le vittime degli scontri tra gruppi rivali che da giorni imperversano a Tripoli. A fornire i dati è stato il ministero della Sanità, spiegando che ai morti si aggiungono anche almeno 138 feriti. Tra le vittime figurano almeno 25 civili, secondo la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia. Dopo una pausa di qualche ora, i combattimenti sono ricominciati a fine mattinata a sud della capitale, poco prima dell’inizio ...

Libia - Marsiglia FederPetroli Italia : Situazione fuori controllo - produzione petrolifera crollata a meno di 500mila barili al giorno. : Teleborsa, - "Non è più possibile, almeno al momento, continuare a trattare per proseguire gli investimenti e le attività economiche petrolifere in Libia. La Situazione non è più controllabile". ...

Marsiglia - FederPetroli : "Situazione fuori controllo in Libia - produzione a meno 500mila barili al giorno." : "Non è più possibile, almeno al momento, continuare a trattare per proseguire gli investimenti e le attività economiche petrolifere in Libia. La situazione non è più controllabile". Queste le parole ...

Libia - almeno 50 le vittime degli scontri. Vertice a Palazzo Chigi - : Cresce il bilancio delle violenze fra milizie in corso a Tripoli . Tra i morti ci sarebbero anche 19 civili. La questione potrebbe essere oggetto di parte dell'incontro sul tema migranti tra il ...

Libia - A TRIPOLI È GUERRA : ITALIA VS FRANCIA/ Ultime notizie - Macron dietro al caos : tutti gli sbagli di Roma : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari ITALIAni sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:20:00 GMT)

CAOS Libia/ Il balletto degli esclusi prepara la fine di Serraj : Fayez al Serraj è ormai in trappola, minacciato a turno da tutti gli escusi dal tavolo della politica. La Francia vuole il voto e questo ha accelerato la crisi. MARA MALDO(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 06:01:00 GMT)CAOS LIBIA/ Macron e i trafficanti di uomini tendono una trappola all'Italia, di M. MercuriCAOS LIBIA/ Il piano di Macron ha scatenato il tutti contro tutti, int. a M. Bertolini

Libia - GUERRA A TRIPOLI : FRANCIA SOTTO ACCUSA/ Ultime notizie - dubbio di Salvini "qualcuno dietro gli scontri" : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari italiani sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:53:00 GMT)

