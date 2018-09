Libia | Francia nega l' evidenza Noi non siamo contro l' Italia

Libia - Moavero rimette in moto la diplomazia : tregua con la Francia - conferenza internazionale in Italia a novembre : Metà pomeriggio a Palazzo Chigi: stavolta si parla di immigrazione e di Libia, in un vertice apposito convocato dal premier Giuseppe Conte tornato da New York. Ci sono i ministri degli Interni, Esteri e Difesa: Matteo Salvini, Enzo Moavero Milanesi ed Elisabetta Trenta. Più i vertici dei servizi. Perché il caos in Libia allarma il governo Conte. Anzi finora lo ha proprio spiazzato, mandato in tilt: incapace di decidere, ieri ...

Libia : Bernini - Governo consulti Francia : ... assente ingiustificata è invece l'Europa" davanti "ad una crisi che può determinare una nuova destabilizzazione politica della Libia e un nuovo massiccio esodo di migranti verso le coste dell'Italia ...

Salvini : 'La Francia è responsabile del caos in Libia' : La brusca frenata dell'economia italiana, scrive il giornale inglese, arriva in un momento in cui il crescente allarme per le politiche del governo di Roma ha spinto lo spread sui titoli a 10 anni ...

Perché Italia e Francia litigano sulla Libia : Sostengono due schieramenti diversi, nonostante i goffi tentativi di salvare le apparenze, e hanno interessi economici contrastanti The post Perché Italia e Francia litigano sulla Libia appeared first on Il Post.

Salvini accusa la Francia per il caos in Libia : Italia-Libia: Salvini esclude l’intervento militare e accusa la Francia di aver provocato il caos Madrid, 4 set - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha escluso l’ipotesi di un intervento militare per porre fine ai combattimenti fra milizie riesplosi in Libia e ha acc

Libia - A TRIPOLI È GUERRA : ITALIA VS FRANCIA/ Ultime notizie - Macron dietro al caos : tutti gli sbagli di Roma : LIBIA, GUERRA a TRIPOLI: “FRANCIA ha responsabilità”. Anche il ministro della Difesa Elisabetta Trenta lancia le accuse. Poi assicura: “I militari ITALIAni sono in sicurezza”. Ultime notizie(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 09:20:00 GMT)

Caos in Libia - l'Italia non interverrà con i militari | Lega e M5s attaccano la Francia : Il governo italiano smentisce di voler intervenire con i corpispeciali per difendere il premier al Sarraj. La guerra dell'Italia è solo di parole, ma contro Parigi, accusata da Salvini e da tutta la maggioranza di governo di essere di fatto la vera responsabile dietro la crisi in corso a Tripoli

Salvini : 'No a soluzione militare in Libia'; Fico : 'Francia responsabile del caos' : La Libia è piombata nel caos [VIDEO] e, senza un valido supporto da parte di Paesi che hanno sempre sostenuto il governo internazionalmente riconosciuto, lo stesso esecutivo presieduto da Fayez al-Sarraj potrebbe rischare il tracollo. In base a quanto riferito in un tweet da parte dell'emittente al-Ahrar, violentissimi combattimenti tra le milizie della 7/a Brigata e le forze regolari libiche sono in corso nell'area Abu Salim. Nelle ultime ore ...

Fico alla Festa Pd : "Preoccupato per Libia - eredità Francia"/ "Migranti Diciotti dovevano scendere subito" : Fico alla Festa Pd: "Preoccupato per Libia, eredità Francia". Ultime notizie, il presidente della Camera: "Migranti Diciotti dovevano scendere subito"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:06:00 GMT)

Libia - nuovi scontri a Tripoli | Salvini attacca Macron : 'La nuova crisi è colpa della Francia' : La Libia non è più un porto sicuro? " Chiedete alla Francia ", replica il vicepremier leghista, sostenuto nella sua posizione anche dal M5s. A partire dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta , e ...

Libia - il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi : “Così Macron sta fregando l’Italia” : Libia, il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi: “Così Macron sta fregando l’Italia” C’è la Francia dietro il caos della Libia,… L'articolo Libia, il complotto della Francia. Parla il presidente del Cesi: “Così Macron sta fregando l’Italia” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti - Fico alla festa del Pd : “Dalla Diciotti dovevano scendere tutti il primo giorno”. E sulla Libia attacca la Francia : “Non c’è dubbio e lo dico senza alcuna remora che dalla Diciotti tutte le 179 persone con 29 minori non accompagnati dovevano scendere il primo giorno e non si doveva aspettare tutto questo tempo”. Parole pronunciate da Roberto Fico dal palco della festa Pd di Ravenna, che hanno strappato applausi dal pubblico. “E’ una questione – ha detto – su cui ho lavorato molto e infatti la mattina che io ...