Libia | FederPetroli | situazione fuori controllo | produzione petrolifera crollata a meno

Marsiglia - FederPetroli : "Situazione fuori controllo in Libia - produzione a meno 500mila barili al giorno." : "Non è più possibile, almeno al momento, continuare a trattare per proseguire gli investimenti e le attività economiche petrolifere in Libia. La situazione non è più controllabile". Queste le parole ...