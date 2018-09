L’età adulta dell’industria tech

ilfoglio

(Di martedì 4 settembre 2018) Per la Silicon Valley e per l’industria tecnologica americana, gli ultimi due anni sono stati anni di crisi. Non dal punto di vista della ricerca e dei risultati economici, quelli come al solito sono fuori dal comune, ma dal punto di vista della fiducia. La fiducia degli utenti nei confronti dei pro