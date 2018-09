Lento è meglio | soprattutto in bicicletta Anche per Gibì Baronchelli

SaLento - guida fuorirotta (il meglio anche ad agosto) : La prima volta nel Salento ci arrivi d’estate, per le spiagge: ce ne sono tante considerate tra le più belle d’Italia, e in una manciata di chilometri puoi scegliere tra i lunghi tratti di sabbia dello Ionio e le scogliere dell’Adriatico. È amore a prima vista, non solo per il mare: città come Lecce o Otranto sono così piene di fascino che valgono il viaggio anche da sole e l’entroterra preserva intatti alcuni degli ...