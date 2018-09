optimaitalia

: Le riprese dello spin-off de Il Trono di Spade hanno una data d’inizio, il set aprirà al termine della serie HBO? - _diana87 : Le riprese dello spin-off de Il Trono di Spade hanno una data d’inizio, il set aprirà al termine della serie HBO? - OptiMagazine : Le riprese dello spin-off de #IlTronodiSpade hanno una data d'inizio, il set aprirà al termine della serie HBO?… - maxgallico : La Stampa, Dario Argento stronca il remake di Suspiria. «Un film alla Guadagnino, fine, delicato, pieno di riferime… -

(Di martedì 4 settembre 2018) La produzione-off de Ildipotrebbe iniziare molto presto. La serie prequel dell'ormai celebre show HBO è ambientata nei tempi antichi di Westeros, durante l’epoca conosciuta come The Long Night ("la lunga notte"), che dà anche il titolo allo-off.Il network via cavo, dando il via a una serie di prequel relativi al mondo fantasy di Game of Thrones, intende continuare a sfruttare il franchise per mantenere vivo il legame con il proprio pubblico. Secondo quanto riferisce il sito GWW, le-off de Ildidovrebbero iniziare nel febbraio 2019, e quindi prima della messa in onda dell'ottava e ultima stagione della serie. Il luogo prescelto sarebbe Belfast, nel cuore dell’Irlanda del Nord, e presso il Paint Hall/Titanic Studios. Jane Goldman sarà al timone del progetto in qualità di showrunner. Alle spalle ha dei lavori di successo al ...