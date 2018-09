Lazio-Roma in politica | Kolarov sorpreso | «Marusic come fai a giocare per il Montenegro?»

Kolarov attacca Marusic : è già derby Roma-Lazio : ROMA - A Roma è derby tutto l'anno, si sa. E non fa eccezione l'inizio di campionato, anzi. Roma-Lazio rivalità infinita, anche durante la sosta per le nazionali. La miccia è stata accesa ieri dal ...

Miss Lazio 2018 è Elena Palumbo : chi è la 22enne romana : 5a classificata: BEATRICE FIORENTINI, 18enne di Grottaferrata, RM,, mora, occhi marroni, alta 166 cm, deve frequentare il 5° anno di moda e design, pratica sport circensi ed è molto brava con i ...

Coni Lazio : Roma - ultimo week-end di sport a Piazza Vittorio : Roma – Fino a domenica 2 settembre, nei giardini di Piazza Vittorio, si svolgera’ l’ultimo lungo week end di sport gratuito promosso dal Coni Lazio nell’ambito dell’iniziativa ‘Notti di cinema e sport in Piazza Vittorio’. Dal mese di luglio, per sei settimane, migliaia di cittadini del quartiere Esquilino e non solo, hanno avuto l’opportunita’ di praticare trenta differenti discipline ...

Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio : scossa M 3.1 a Rocca di Botte/ Ultime notizie - sisma tra Roma e L’Aquila : Terremoto oggi in Abruzzo e Lazio: scossa M 3.1 a Rocca di Botte, vibrazioni avvertite tra le provincie di Roma e L'Aquila. Ultime notizie e scosse in tempo reale: M 4.8 in Bosnia(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 13:20:00 GMT)

Ferrovie - circoLazione fortemente rallentata su linea Roma-Napoli : Teleborsa, - circolazione fortemente rallentata dalla scorsa notte sulla linea Roma - Napoli, via Formia, per un guasto al sistema di alimentazione elettrica dei treni fra Priverno Fossanova e Sezze ...

Calcio protagonista in Borsa : in crescita i titoli di Juve - Roma e Lazio : Non si ferma lo sprint in Borsa delle squadre di Calcio italiane, trascinate in particolar modo dalla Juventus L'articolo Calcio protagonista in Borsa: in crescita i titoli di Juve, Roma e Lazio è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del Calcio.

Fantacalcio : perché bisogna schierare Dybala contro la Lazio e il Papu contro la Roma nella seconda giornata : Nel calcio ci sono delle squadre del destino, delle avversarie contro cui inevitabilmente le giocate riescono meglio e trovare il fondo della rete sembra più facile. La condizione ideale di cui i ...

Salvini : “Ponte Magliana? Attendo reLazione dal Comune di Roma” : Roma – Per quel che riguarda il ponte Morandi alla Magliana, sulla Roma-Fiumicino, “su questo ponte mi ero gia’ mosso gualche settimana fa, quindi sono andato a ribeccarmi su Whatsapp il sopralluogo dei Vigili del Fuoco di febbraio in cui avevano riscontrato alcune problematiche, alcuni stati di ammaloramento. Poi avevano segnalato alla struttura comunale competente che si era mossa nel mese di aprile, quindi prima di quel che ...

Roma - occhi puntati sul viadotto della Magliana. Salvini : aspetto reLazione dal Campidoglio : ... strada che passa dall'omonimo ponte tra i più critici della Capitale, sul quale, dopo i fatti di Genova, si è scatenata di nuovo la battaglia politica. Il professor Remo Calzona, per anni docente ...

Lazio-Napoli 1-2 il palo nega il pari ai romani : Lazio-Napoli 1-2 il palo nega il pari ai romani – La Lazio ha esordito con un gol di Immobile che ha messo una paura nera al Napoli di Ancelotti, l’unico per la verità a non scomporsi. Poi i romani – si fa per dire, l’unico romano è Cataldi, entrato nel secondo tempo per sostituire Parolo – hanno forse creduto che la partita fosse finita col gran gol di Ciro. Il guaio è che i napoletani – sempre si fa per dire, l’unico napoletano, anzi ...

Ancelotti I - c'è la Lazio Ma ADL sbaglia romana e gioca contro la Roma : Angelo Rossi Napoli È sull'asse Napoli-Roma che viaggia la prima polemica della stagione. Non sponda Lazio, che in serata sarà l'avversario degli azzurri per il debutto in campionato. Ma fronte ...

Una grandinata si è abbattuta su Roma Nord e ha paralizzato la circoLazione : Un nubifragio nel primo pomeriggio si è abbattuto su Roma, soprattutto nella zona Nord. Il servizio della ferrovia Roma-Viterbo è stato momentaneamente sospeso a causa dei danni provocati dal maltempo sulla tratta. Ferma anche la linea tram numero 2. Rami caduti in strada sono segnalati in zona Re di Roma su via Ardea, tra via Fregene e via Cerveteri, con la strada chiusa al traffico. Un albero è caduto ...