Lazio | l' attacco migliore della Serie A ora langue | i dettagli

Probabili formazioni Juventus-Lazio : dubbi nell’attacco bianconero - rischia Dybala ma c’è Cristiano Ronaldo : Oggi sabato 25 agosto (ore 18.00) si gioca Juventus-Lazio, match valido per la seconda giornata della Serie A 2018-2019. Partita di cartello all’Allianz Stadium, i bianconeri cercano la seconda vittoria consecutiva dopo quella sofferta ottenuta contro il Chievo mentre i biancocelesti devono riscattare la sconfitta subita contro il Napoli. Max Allegri deve ancora sciogliere qualche dubbio in attacco, Dybala rischia di incominciare ...

PROBABILI FORMAZIONI / Juventus Lazio : Allegri - rebus attacco. Diretta tv - orario - notizie live (Serie A) : PROBABILI FORMAZIONI Juventus Lazio: Diretta tv, orario, le ultime notizie live sugli schieramenti delle due squadre. Allegri potrebbe allargare Ronaldo, Inzaghi ritrova Lucas Leiva e Lulic(Pubblicato il Fri, 24 Aug 2018 15:55:00 GMT)

Ciacci vs Malgioglio - scoppia la guerra. Il duro attacco dello stylist : "Invidioso della mia reLazione" : Il costumista di 'Detto Fatto' indirizza al cantautore una lettera di fuoco attraverso le pagine del settimanale 'Di Più'...

Lazio - per l'attacco spunta Dembelé : Ultima idea in casa biancoceleste per il ruolo di vice-Immobile: l'attaccante del Celtic è in scadenza nel 2020

Lazio - Inzaghi lavora su attacco e difesa. Strakosha in gruppo : Il tecnico biancoceleste intensifica il lavoro dei suoi, la partita col Napoli si avvicina, la Lazio vuole farsi trovare pronta

Lazio - Inzaghi sprona l'attacco : il mister chiede più cinismo sotto porta : Concretezza e massima intensità. Simone Inzaghi non perde tempo. Nel primo giorno dei ritiro di Marienfeld il tecnico lavora sulla manovra offensiva. Nel discorso che precede l'allenamento il mister ...

Lazio - per l'attacco Wesley e Perez in stand by : La società deve decidere il futuro di Caicedo e Rossi, che potrebbero anche restare. Bloccate le trattative in entrata

Calciomercato Lazio - pazza idea per l’attacco : La Lazio si muove sul mercato con l’obiettivo di rinforzare la rosa da presentate al tecnico Simone Inzaghi, l’obiettivo è essere protagonisti in campionato ed Europa. Nelle ultime ore soluzione e sorpresa per l’attacco, nel mirino è finito Andrè Schurrle, in uscita dal Borussia Dortmund. Al momento il problema è rappresentato dall’ingaggio del calciatore ma la Lazio sta pensando ad un sacrificio per regalarsi un grande calciatore, da ...

Lazio - tumulto in attacco : Tare scatenato sul mercato : Lazio pronta a rivoluzionare il pacchetto offensivo da mettere a disposizione di Mister Simone Inzaghi per la prossima importantissima stagione La Lazio si appresta a modificare il pacchetto di attaccanti in maniera notevole. Dopo l’addio di Felipe Anderson, volato al West Ham, anche Caicedo si appresta a fare le valigie, destinato al Bursaspor. Ovviamente la Lazio non resterà sguarnita, ma arriveranno due validi sostituti. Per ...

Lazio - l’ultima idea per l’attacco porta a Vazquez : Lazio, Franco Vazquez è il nome nuovo per la trequarti dopo l’addio di Felipe Anderson che è approdato al West Ham Franco Vazquez nel mirino della Lazio. E’ questa l’ultima suggestione di mercato che, secondo il Corriere dello Sport, sarebbe balenata nella testa del ds Igli Tare. Dopo l’addio di Felipe Anderson infatti, è salita la candidatura del Papu Gomez per prendere il suo posto, ma la resistenza atalantina ha ...

Boschi all'attacco sul dl dignità : "Ma quale complotto - Di Maio non ha letto o capito la reLazione" : "Ma quale intrigo, Luigi non ha letto quella relazione". L'ex sottosegretario Maria Elena Boschi affonda il colpo contro il vicepremier Luigi Di Maio che ha accusato le lobby di aver manomesso il suo decreto dignità, arrivando allo scontro con il Mef."Le relazioni tecniche" - sostiene Maria Elena Boschi in un'intervista al Messaggero - "fanno parte dei decreti. È compito di un ministro almeno leggersi le relazioni prima di firmare ...

Lazio - “avvicendamento” in attacco : le mosse del ds Tare : Lazio sempre attiva sul mercato con il ds Tare che non si sta fermando un attimo alla ricerca di soluzioni utili al rafforzamento della rosa La Lazio sta lavorando sul mercato per modificare il pacchetto offensivo a disposizione di Simone Inzaghi. Nelle prossime ore potrebbe infatti esserci un avvicendamento nel reparto d’attacco, con Nani che lascerà il club per tornare al Valencia e successivamente tornare allo Sporting de ...