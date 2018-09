Lavori all' Ufficio Postale di Fabro Scalo | predisposta la postazione mobile

Serie B - Cosenza-Verona a rischio. Lavori ancora in corso allo stadio : Corsa contro il tempo per lo svolgimento della gara Cosenza-Verona in programma questo pomeriggio alle ore 18 allo stadio San Vito-Marulla. I Lavori per il rifacimento del manto erboso sono ancora in ...

Beinette - avanti con i Lavori di manutenzione alla scuola dell'infanzia : Stanno per terminare i lavori di manutenzione nella scuola dell'infanzia di via Giovanni XXIII 9 a Beinette, in provincia di Cuneo. Gli operai sono impegnati nella realizzazione del pavimento ...

Modica - ultimi Lavori alla dente Crocicchia : cambia viabilita' : Inizia l’ultima tranche dei lavori della dente Crocicchia. Da oggi cambia anche la viabilita'. Tutti i mezzi in transito dalle rampe di accesso.

Crollo ponte Genova : l’allerta in Liguria blocca i Lavori sul greto del torrente Polcevera : A causa dell’allerta meteo codice giallo diramata dalla protezione civile regionale ed emessa da Arpal, i lavori di recupero materiali e detriti del viadotto Morandi sul greto del torrente Polcevera verranno interrotti dalle 21 fino al termine dell’allerta stessa. Dal momento dell’entrata in vigore dell’avviso, tutti i mezzi e il personale presenti nell’alveo del fiume Polcevera devono abbandonare l’area, e di ...

Roma : Lavori Acea in Via 4 Fontane - stop acqua fino alle 11 di domenica : Roma – Acea ATO2 comunica che per effettuare Lavori di manutenzione straordinaria e’ necessario sospendere il flusso idrico su una condotta situata in via Delle Quattro Fontane, dalle ore 00:30 (mezzanotte e mezza) alle ore 11:00 di domenica 2 settembre 2018. Di conseguenza, si verificheranno mancanza di acqua e/o abbassamento di pressione nelle seguenti vie: – Via delle Quattro Fontane (da via del Quirinale a Piazza ...

Al via i Lavori per realizzare uno skate park all'Isolotto : «Le nuove generazioni chiedono spazi per gli sport urbani e di strada, ormai molto popolari come lo skate " ha sottolineato l'assessore all'ambiente Alessia Bettini " queste discipline sono uno ...

Roma. Canale dei Pescatori : Lavori sul ponte alla foce interdetta la navigazione : interdetta la navigazione fino alle 8 del 1 settembre 2018 sotto il ponte alla foce del Canale dei Pescatori ad

Dopo allerta ripresi Lavori al Morandi : ANSA, - GENOVA, 26 AGO - Passata l'allerta meteo si sono rimessi in movimento i mezzi per poter riprendere la rimozione delle macerie del ponte Morandi finite nell'alveo del torrente Polcevera. Dopo i ...

Genova : passata allerta meteo - riprendono i Lavori : Sorvegliato speciale resta il torrente Polcevera, ma si è ripreso a rimuovere i detriti. Resta interdetta la zona rossa. Sulla demolizione rapida del moncone interviene il procuratore Cozzi: 'E' una ...

Controesodo - caos sulla A14 : traffico dirottato per i Lavori in una galleria dopo l’incendio di un camion : traffico in tilt sull’autostrada Adraiatica. Ci sono code per 13 km sulla A14 Bologna – Taranto, direzione nord, a causa di un grave incendio che ha coinvolto un mezzo pesante nella tarda serata del 23 agosto, nella galleria di Grottammare, tra il comune marchigiano e la città Pedaso. Mentre sono 9 i chilometri di code – percorribili in circa 40 minuti – sulla carreggiata opposta, a causa dell’uscita obbligatoria a Porto ...

A Genova è allerta maltempo. Fermi i Lavori sui monconi del ponte : Solo dopo il via libera dei magistrati che indagano sul crollo si potranno valutare le soluzioni per l'abbattimento di ciò che resta del viadotto -

Sevizie e Lavori forzati alle Fiji. Gli adepti ostaggi della setta : ... nel 2014 trasferì la sua Chiesa della Strada della Grazia dalla Corea del Sud a un vero paradiso terrestre, le Isole Fiji, dove 'mettere le fondamenta per fare di quest'isola il centro del mondo, ...

Allerta temporali a Genova - Toti : sospesi Lavori in zona crollo : Roma, 24 ago., askanews, - Allerta gialla per temporali su Genova e si fermano i lavori sul Ponte Morandi: 'L'Allerta gialla normalmente non è preoccupante ma la situazione è eccezionale con ancora ...

Modica - al via i Lavori nella Circonvallazione Ortisiana : Come era stato annunciato il sindaco di Modica, ieri mattina, ha effettuato il sopralluogo nella Circonvallazione Ortisiana per il deflusso acqua