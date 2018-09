L’armatura magica si chiama Ekso l’esoscheletro riabilitativo robotizzato

laragnatelanews

(Di martedì 4 settembre 2018) Siamo cresciuti leggendo di cavalieri che si vestivano delper andare in battaglia,bellissimi e scintillanti. Abbiamo sognato il mito dei supereroi che indossando un vestito si trasformavano in personaggi invincibili pronti ad opere straordinarie. Ci siamo innamorati dell’uomo e della donna bionica, che nonostante il loro aspetto così normale riuscivano ad essere così speciali. E se tutto questo potesse avverarsi e non fosse solo un videogioco o un ultimo personaggio della Marvel? Il miracolo si( il prefisso eso significa esterno) ed èper la deambulazione di persone con deficit motori agli arti inferiori (paraplegie e tetraplegie complete ed incomplete, emiplegie, sclerosi multipla e tutte quelle patologie che necessitano di una riabilitazione del cammino), figlio delle ricerche della californianaBionics di ...