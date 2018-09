La vita in diretta | Timperi gela la Fialdini | Eri raccomandata

La vita in Diretta/ Anticipazioni e ospiti 4 settembre : ascolti al top tra la gaffe di Timperi e Paola Perego : La Vita in Diretta parte alla grande vincendo su Pomeriggio 5 ma senza rinunciare al trash a cominciare dalla battuta di Tiberio Timperi e finendo all'"errore" su Paola Perego(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 13:30:00 GMT)

La vita in Diretta 'dimentica' Franco Di Mare e Paola Perego : ecco cosa è successo : La prima puntata dell'edizione 2018/2019 de La Vita in Diretta non è andata granché liscia per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini che, pensando di far cosa gradita agli spettatori, hanno aperto con ...

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). vita in Diretta 16.64% - Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

La vita in diretta - è gelo tra Tiberio Timperi e Francesca Fialdini : "Eri raccomandata" : La prima puntata de La vita in diretta lascia spazio anche ad una gaffe di Tiberio Timperi. Quella battuta davanti a...

vita in Diretta - inizio stagione con gaffe. Timperi alla Fialdini : “All’esame con Costanzo hai preso 29 perché eri raccomandata - sennò era un 23” : Doppia gaffe al debutto per la nuova Vita in Diretta che si è riproposta al pubblico con la riconfermata Francesca Fialdini e con la novità Tiberio Timperi, quest’ultimo scelto dopo la misteriosa e discussa uscita di Marco Liorni. Una coppia di conduttori non inedita, già nel 2013 avevano infatti cocondotto “Unomattina in famiglia“. Un feeling che hanno tentato di riproporre tra battute e frecciatine ma un episodio, avvenuto ...

La vita in diretta convince : Fialdini-Timperi battono Pomeriggio Cinque : La vita in diretta al 16.64%, Pomeriggio Cinque si ferma al 15.11% di share Lunedì 3 settembre è partita ufficialmente la nuova stagione televisiva per i programmi di punta del Pomeriggio di Rai1 e Canale 5. Non si può non evidenziare la vittoria della prima puntata di La vita in diretta con Francesca Fialdini e Tiberio Timberi contro Pomeriggio 5 con Barbara D’Urso. Il debutto della nuova coppia nello storico rotocalco del primo canale ...

La vita in diretta - la battuta di Tiberio Timperi fa sbroccare Francesca Fialdini : come lo mette a tacere : Momenti imbarazzanti a La vita in diretta dopo una frecciatina di Tiberio Timperi alla collega Francesca Fialdini . Durante la prima puntata su Raiuno, la conduttrice si è rammaricata di aver preso un ...

La gaffe di Timperi a La vita in diretta : dà della raccomandata alla Fialdini : Primo scivolone di Tiberio Timperi durante la puntata d’esordio de “La vita in diretta”: il conduttore dà della raccomandata a Francesca Fialdini Una prima puntata da dimenticare quella de “La vita in diretta” andata in onda ieri. A giudicarla così è il popolo del web che sui social non ha gradito la nuova coppia di conduttori composta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Diversi, infatti, i commenti negativi ...

La vita in Diretta : Timperi dà della raccomandata alla Fialdini. Lei lo zittisce : «Che battuta è questa?» : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Una frase di troppo. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, impegnati nella première de La Vita in Diretta, non si sono fatti mancare frecciatine e battute finalizzate a creare quel clima di amici-nemici che, nelle intenzioni, dovrebbe far sorridere e fidelizzare il pubblico a casa. Non tutte le ciambelle riescono col buco, però. Tralasciando qualche ilarità forzata o mal riuscita, c’è una frase di ...

