La vita in diretta convince | Fialdini-Timperi battono Pomeriggio Cinque

Ascolti TV | Lunedì 3 settembre 2018. Mother’s Day (17.66%) doppia Guerra e Pace (8.11%). Parte bene Stasera Italia (6.32%). vita in Diretta 16.64% – Pomeriggio Cinque 16.15%-14.96% : Barbara D'Urso I dati auditel del 3 settembre 2018 sono stati diffusi in ritardo a causa di un problema (già risolto) nel processo di produzione dei dati d’ascolto. Nella serata di ieri – Lunedì 3 settembre 2018 -, su Rai1 Mother’s Day ha conquistato 3.508.000 spettatori pari al 17.66% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della serie Guerra e Pace ha raccolto davanti al video 1.425.000 spettatori pari all’8.11% ...

La vita in diretta - la battuta di Tiberio Timperi fa sbroccare Francesca Fialdini : come lo mette a tacere : Momenti imbarazzanti a La vita in diretta dopo una frecciatina di Tiberio Timperi alla collega Francesca Fialdini . Durante la prima puntata su Raiuno, la conduttrice si è rammaricata di aver preso un ...

La gaffe di Timperi a La vita in diretta : dà della raccomandata alla Fialdini : Primo scivolone di Tiberio Timperi durante la puntata d’esordio de “La vita in diretta”: il conduttore dà della raccomandata a Francesca Fialdini Una prima puntata da dimenticare quella de “La vita in diretta” andata in onda ieri. A giudicarla così è il popolo del web che sui social non ha gradito la nuova coppia di conduttori composta da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Diversi, infatti, i commenti negativi ...

La vita in Diretta : Timperi dà della raccomandata alla Fialdini. Lei lo zittisce : «Che battuta è questa?» : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Una frase di troppo. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, impegnati nella première de La Vita in Diretta, non si sono fatti mancare frecciatine e battute finalizzate a creare quel clima di amici-nemici che, nelle intenzioni, dovrebbe far sorridere e fidelizzare il pubblico a casa. Non tutte le ciambelle riescono col buco, però. Tralasciando qualche ilarità forzata o mal riuscita, c’è una frase di ...

La vita in Diretta : Timperi dà della raccomandata alla Fialdini. Lei lo zittisce : «Che è battuta è questa?» : Francesca Fialdini e Tiberio Timperi Una frase di troppo. Tiberio Timperi e Francesca Fialdini, impegnati nella première de La Vita in Diretta, non si sono fatti mancare frecciatine e battute finalizzate a creare quel clima di amici-nemici che, nelle intenzioni, dovrebbe far sorridere e fidelizzare il pubblico a casa. Non tutte le ciambelle riescono col buco, però. Tralasciando qualche ilarità forzata o mal riuscita, c’è una frase di ...

Tiberio Timperi delude a La vita in Diretta. Poi l'incredibile gaffe : Riparte " La Vita in diretta " su Rai1 ed è subito semaforo rosso per Tiberio Timperi e Francesca Fialdini . I telespettatori rimpiangono Marco Liorni spostato al sabato. Dal 15 settembre condurrà il ...

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Matrimonio Ferragnez : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta18.22 L'esperta di bon ton dice che il velo in una cerimonia civile non ci sta. Ma dico io, ma se dovete parlarne con superiorità non ne parlate. Brava la Aprile a ricordare che è il Matrimonio di due trentenni del nostro tempo e a ricordare che è stato un Matrimonio molto tradizionale e che si stanno godendo una festa. "Non capisco esattamente quale sia il problema" dice. "Noi diamo per scontato che a casa ...

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Fabrizio Frizzi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta prosegui la letturaLa Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Fabrizio Frizzi pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 18:15.

La vita in diretta dimentica Franco di Mare e Paola Perego dal suo filmato storico (video) : La nuova edizione 2018/19 de La vita in diretta (in liveblogging a questo link) è partita ufficialmente nel segno dell'allegria e del ricordo. La moda dello scovare nella storia delle teche Rai (techetechete insegna) coinvolge e piace sempre. Quindi, perché non sfruttare il servizio per un'autocelebrazione?Così l'anteprima della prima puntata del programma di infotainment condotto quest'anno dalla coppia (ritrovata) composta da Tiberio ...

La vita in Diretta : Paola Perego dimenticata nel video celebrativo : Paola Perego e Di Mare non menzionati nel video celebrativo de La Vita in Diretta E’ iniziata da circa un’ora la nuovissima edizione de La Vita in Diretta condotta dal duo Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. All’inizio è stato mandato un video celebrativo per ricordare tutti i presentatori, che hanno condotto con grande successo la trasmissione quotidiana di Rai Uno. Tuttavia, ecco arrivare immediatamente la prima gaffe, che ...

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Lo stupro di Parma : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta prosegui la letturaLa Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Lo stupro di Parma pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 16:30.

La vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Colori vivi - entusiasmo da reality : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA Diretta16.08 Pubblicità, Tg e si comincia.prosegui la letturaLa Vita in Diretta 2018-19 | Diretta prima puntata | Colori vivi, entusiasmo da reality pubblicato su TVBlog.it 03 settembre 2018 16:00.

La vita in diretta 2018/2019 – Francesca Fiadini e Tiberio Timperi rivoluzionano il programma. : La vita in diretta, inaugura con una settimana di anticipo, il palinsesto della stagione 2018/2019 di Raiuno. Terminata con successo, forse anche insperato, venerdì scorso la versione estiva con Ingrid Mucciteli e Gianluca Semprini, torna la versione tradizionale del programma. La vita in diretta, tante novità Tante le novità di quest’anno: nuovo logo, studio dalla […] L'articolo La vita in diretta 2018/2019 – Francesca Fiadini ...

La vita in Diretta - Francesca Fialdini : «Timperi vuole rivoluzionare tutto» : La Vita in Diretta La nuova Vita in Diretta sarà all’insegna della continuità o del cambiamento? A sentire i conduttori Tiberio Timperi e Francesca Fialdini l’edizione, al via questo pomeriggio, porterà con sé qualche significativa trasformazione. Intervenendo venerdì a La Vita in Diretta Estate, Timperi e Fialdini sono apparsi per la prima volta nel nuovo studio della loro trasmissione, dove hanno scambiato qualche battuta ...