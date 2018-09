La TOP 11 dei giocatori con gli stipendi più alti in Serie A

Serie A - è il momento dei primi bilanci : i TOP ed i flop - Genoa e Bologna nei guai mentre Parma - Samp e Torino possono sorridere : Sono andate in scena le prime 10 giornate del campionato di Serie A, importanti indicazioni soprattutto per le zone alte della classifica. L’unica squadra a punteggio pieno è la Juventus di Massimiliano Allegri, tre vittorie consecutive per i bianconeri, alle spalle la sorpresa Sassuolo che adesso si prepara per il big match proprio contro la Juventus dopo la sosta. Brutta sconfitta per il Napoli nella gara di campionato contro la ...

In Cina sTOP ai videogiochi per il bene dei bambini e della loro vista : Una delle fette di mercato più fiorenti in Occidente, ma anche in Oriente, è quella relativa ai videogames. Grazie ai grandi progressi fatti dalla tecnologia dell'intrattenimento il settore dei videogiochi fa registrare cifre sempre crescenti anno dopo anno. Per questo ha fatto molto discutere l'inattesa decisione del governo cinese di porre nuove leggi molto restrittive alla diffusione e fruizione di questo tipo di passatempo ludico. Le misure ...

Diplomatici russi commentano lo sTOP dei finanziamenti USA all'ONU per la Palestina - : Il rifiuto degli Stati Uniti di finanziare l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi , UNRWA, complica la normalizzazione del conflitto nella regione, ha ...

Arezzo - sTOP alle chat dei genitori : il Comune di Monte San Savino rifiuta i gruppi Whatsapp : stop alla chat con genitori e insegnanti, si torna ai "vecchi metodi": rappresentanti di classe e rapporto diretto con educatrici e amministrazione comunale. E' la rivolta della spunta blu del Comune ...

Facebook - la TOP 10 dei club più seguiti : Juve in crescita : Il sito IQUII Sport ha stilato la Top 10 dei club europei con il maggior numero di fan su Facebook , aggiornato all'ultima settimana. In testa si conferma il Real Madrid , seguito da Barcellona e Manchester United :...

AffitTOPoli Roma - la corte dei conti condanna la società di Alfredo Romeo : risarcimento da un milione di euro : Un milione di euro di danno erariale. Almeno 72 immobili del comune di Roma dati in concessione per anni a canone ultra-agevolato, a vantaggio di finte associazioni, istituti religiosi, sindacati e partiti politici (più o meno mascherati) che non ne avevano diritto. Tutto ciò con contratti scaduti e mai rinnovati e con migliaia di euro di morosità non riscosse o addirittura mai contestate attraverso strumenti come il recupero crediti o lo ...

Asia Argento - l'accusa del comico inglese Jeff Leach : «Mi mandò dei video in TOPless» : Dopo le accuse di Jimmy Bennett ci sono altri guai in vista per Asia Argento. Il comico inglese Jeff Leach aveva rivelato, già nel giugno scorso, di aver ricevuto un video in cui si vede Asia...

Twitter : l’hashtag compie 11 anni - ecco la TOP ten dei più utilizzati in Italia : Oggi è l’11° compleanno dell’hashtag e Twitter, per ricordare questo giorno, lo celebra in tutto il mondo come #HashtagDay: tutto è iniziato il 23 agosto di 11 anni fa, quando Chris Messina @chrismessina ha Twittato #barcamp, ed è stata la prima volta che un hashtag è stato utilizzato sul social. Negli ultimi 11 anni si è evoluto, da categorizzazione a parte dei nostri discorsi quotidiani, cambiando la natura della comunicazione ...

La classifica delle maglie più belle dei TOP club : Il sondaggio di Marca incorona una squadra a sorpresa, che sorpassa nel gradimento degli spagnoli anche Real Madrid e Barcellona. L'effetto Ronaldo spinge la Juventus in top-5, prima delle quattro ...

Il ponte scricchiola - sTOP al recupero dei beni degli sfollati : Già dallo scorso febbraio il ministero delle Infrastrutture aveva lanciato l'allarme sullo stato dei tiranti del viadotto Morandi: erano 'degradati del 20%', scrivevano i tecnici in una relazione che ...

