La scommessa virtuale sulle criptovalute | dal boom al crollo

vanityfair

: #Venezia75 si Mostra Di tutto, di più: da @ladygaga a #OrsonWelles, dai campioni del reale alla scommessa virtuale.… - cinematografoIT : #Venezia75 si Mostra Di tutto, di più: da @ladygaga a #OrsonWelles, dai campioni del reale alla scommessa virtuale.… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Questo articolo è stato pubblicato sul numero 35 di «Vanity Fair», in edicola fino al 5 settembre. Pete Roberts, 28 anni, di Nottingham, Gran Bretagna, è stato uno dei tanti amanti del rischio che ha gettato via i propri risparmi in, nel momento in cui i prezzi erano al massimo livello, lo scorso inverno. Dopo otto mesi, i 23 mila dollari che aveva investito in diversi token digitali ne valgono ora circa 4 mila: «Mi sono fatto travolgere dalla paura di perdere una buona opportunità di far soldi velocemente, invece le perdite mi hanno rovinato finanziariamente», dice. Roberts è in buona compagnia. Dopo l’ultima fase di importanti cali di prezzo, moltehanno abbattuto gli enormi guadagni che avevano ottenuto lo scorso inverno. Secondo i dati del sito coinmarketcap.com, il valore di tutte le monete digitali in circolazione è calato del 75% (circa 600 miliardi di ...