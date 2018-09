La profezia dell’Armadillo | nulla a che vedere con la graphic novel

Venezia 75 - La profezia dell’Armadillo di Zerocalcare (senza Zerocalcare) finalmente al Lido : Pinocchio aveva il grillo parlante, Zero ha un gigante armadillo “consigliante”. Un po’ più ingombrante se te lo tieni in casa, ma sul valore della sua saggezza nessuna obiezione. Anche perché a 27 anni è giunta l’ora per un ragazzo di diventare un uomo e i validi consigli sono sempre benvoluti. La Profezia dell’Armadillo è finalmente a Venezia – concorrente a Orizzonti – ma del suo creatore Zerocalcare neanche l’ombra. Al Lido non è ...

La profezia dell’Armadillo - il trailer del film dal fumetto di Zerocalcare : «Si chiama “profezia dell’armadillo” qualsiasi previsione ottimistica fondata su elementi soggettivi e irrazionali spacciati per logici e oggettivi, destinata ad alimentare delusione, frustrazione e rimpianti» o, in parole più semplici, «un vademecum per prendersela nel c**o». Parte così, con la spiegazione da parte dell’armadillo stesso, il trailer dell’adattamento cinematografico della graphic novel di Michele ...

Il trailer de La profezia dell’Armadillo - dal libro di Zerocalcare : Sarà al cinema dal 13 settembre, ma è già possibile farsi un’idea de La profezia dell’armadillo, il film diretto da Emanuele Scaringi che adatta sul grande schermo l’omonima graphic novel che ha rivelato nel 2012 il talento fumettistico di Zerocalcare grazie al trailer, anticipato da Repubblica. Sullo schermo, va in scena il mondo di Zero, un 27enne in equilibrio precario tra famiglia, lavoro (precario pure quello), sentimenti e ...