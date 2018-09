La prima lista della Finanza | “Ecco chi sapeva del ponte” 

Miss Inghilterra 2018 - per la prima volta in gara una finalista che indossa l'hijad : L'iniziativa benefica - Ora Sara sta utilizzando la popolarità ottenuta per raccogliere fondi per i bambini e i giovani bisognosi di tutto il mondo. In collaborazione con l'ente benefico Beauty With ...

La prima volta da solista di Liam Payne con First Time - il suo EP : Finalmente è uscito! The post La prima volta da solista di Liam Payne con First Time, il suo EP appeared First on News Mtv Italia.

Diletta Leotta agli esordi - ecco com’era la giornalista Dazn prima di diventare famosa : Diletta Leotta prima di Sky e Dazn, il passato della bellissima giornalista catanese: la 26enne a 17 anni non conosceva nulla di calcio e provava a vincere concorsi di bellezza Diletta Leotta com’era prima di diventare famosa? La giornalista di Sky, ormai trasferitasi a Dazn, ha stupito al suo esordio sulla nuova piattaforma a pagamento per bellezza e charme. Ma la catanese è sempre stata così bella? La rivista ‘Spy‘ ha ...

Fedez e Ferragni - flop imbarazzante prima del matrimonio? I soldi - la lista nozze e il rischio di... : FUNWEEK.IT - Il countdown al matrimonio dei Ferragnez continua inesorabilmente e ad una settimana dal fatidico sì, Chiara Ferragni e Fedez si ritrovano a fare i conti con un potenziale e super...

Baseball - semifinali playoff Serie A1 : l’UnipolSai Bologna è la prima finalista - Nettuno battuta anche in casa e superata 3-0 nella serie : Troppo Bologna per il Nuova Città di Nettuno e probabilmente anche per il campionato di serie A1 di casa nostra. I felsinei vanno in finale, chiudono la serie allo “Steno Borghese” senza patemi, con un secondo inning che vede segnare 4 punti grazie alla volata di sacrificio di Garcia che porta a casa Marval, autore di un doppio in apertura di ripresa, e al fuoricampo da tre punti di Maggi che spedisce al centro la pallina che taglia ...

Diletta Leotta esplosiva in piscina - dopo la prima di Serie A la giornalista si concede una pausa relax [VIDEO] : Diletta Leotta in vacanza prima della seconda giornata di Serie A, la giornalista di Dazn bellissima in bikini dopo l’esordio sulla nuova piattaforma a pagamento “Piccola parentesi di vacanza”: così Diletta Leotta ha definito su Instagram la sua breve fuga vacanziera in attesa della seconda giornata di Serie A. dopo l’esordio su Dazn, la giornalista sportiva si concede una pausa relax in una misteriosa meta con una ...

Diretta / ATP WTA Cincinnati 2018 Djokovic Cilic streaming video e tv : Bertens prima finalista : Diretta Atp Wta Cincinnati 2018 info streaming video e tv. Oggi si giocano le semifinali: orario delle partite, spiccano Djokovic Cilic e Federer Goffin (18 agosto)(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 20:08:00 GMT)

Volley femminile - Mondiali 2018 : le convocate dell’Italia. La prima lista di 22 azzurre : Davide Mazzanti, CT della Nazionale Italiana di Volley femminile, ha consegnato la lista delle 22 giocatrici convocate in vista dei Mondiali 2018 che si disputeranno a ottobre in Giappone. Si tratta di un gruppo allargato che poi verrà ristretto a 14 ragazze a ridosso dell’inizio della rassegna iridata. Confermati tutti i nomi visti negli ultimi mesi tra Nations League e amichevoli, spicca il rientro di Caterina Bosetti che cerca il ...

Diretta / Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv : Halep prima finalista - Barty ko! : Diretta Atp Toronto & Wta Montreal 2018 info streaming video e tv delle partite di tennis: la Rogers Cup è arrivata alle semifinali (oggi sabato 11 agosto)(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 20:20:00 GMT)

Softball - Mondiali 2018 - playoff : finisce l’avventura di Italia e Olanda. USA-Giappone per decidere la prima finalista : Nella lunga mattina di Chiba, corrispondente alla notte Italiana, è terminata l’avventura dell’Italia ai Mondiali di Softball 2018: le azzurre hanno perso per 0-1 contro il Messico dopo due extra inning nell’incontro più combattuto della giornata. Non è stato questo, però, il solo incontro disputatosi oggi: vediamo cos’è successo nel resto dei match validi per i playoff. L’Olanda va a far compagnia all’Italia ...

Sgomberi a Roma - la prima lista : 'Priorità a 6 interventi'. Ma la giunta si spacca : Le posizioni sono diverse e opposte, tanto che alla prima occasioni si scontrano che è una bellezza. Da una parte per esempio ci sono le assessore Margherita Gatta, Lavori pubblici, e Rosalba ...

ATP Bastad – Fognini euforico dopo la vittoria : prima ‘rompe’ la coppa poi bagna la giornalista con lo spumante [VIDEO] : Simpatico siparietto post vittoria nella finale di Bastad con Fognini protagonista: il tennista azzurro prima perde il ‘coperchio’ della coppa, poi bagna la giornalista con lo spumante Il primo step è stato archiviato: Fabio Fognini ha vinto la finale in singolare di Bastad, battendo Richard Gasquet in 3 set. Adesso l’azzurro avrà un po’ di tempo per farsi una doccia e recuperare un po’ di energie prima ...

Wanda Nara contro il giornalista - la moglie di Icardi prima lo snobba poi sbotta sui social : “non devo niente a nessuno” : Wanda Nara si trova in Argentina con i figli e viene assalita dalle domande di un intervistatore, la moglie di Icardi snobba il giornalista e poi spiega il perchè sui social Di chiacchiere sul suo conto, con ogni probabilità, Wanda Nara ne ha sentite fin troppe. Proprio per questo in Argentina la moglie di Icardi ha preferito ignorare il giornalista che la invitava a rispondere a delle domande. La Wags ha poi spiegato il motivo del suo ...

Wimbledon - Kerber è la prima finalista : La tennista tedesca, numero 10 del mondo e 11 del seeding, ha sconfitto oggi la lettone Jelena Ostapenko , 12 del ranking Wta e del tabellone, con un duplice 6-3. In finale, sabato, la Kerber attende ...