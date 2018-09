La lista della Finanza | «Ecco chi sapeva»

Nella lista della Juve fuori Spinazzola : Manca solo Spinazzola, attualmente infortunato, nell'elenco dei giocatori consegnato dalla Juventus all'Uefa per la fase a gironi della Champions League. L''elenco comprende: 1 Szczesny 2 De Sciglio 3 ...

Ecco la lista Champions della Roma : La Roma ha presentato alla Uefa la lista dei calciatori che potranno prendere parte alla fase a gironi di Champions League. Gli uomini di Di Francesco saranno impegnati nel Gruppo G insieme a Real Madrid, Cska Mosca e Viktoria Plzen, con la prima gara della manifestazione che vedrà impegnati i giallorossi il 19 settembre al Santiago Bernabeu contro gli spagnoli campioni in carica della competizione. Ecco l’elenco dei giallorossi: 1 ...

Champions League - ecco la lista della Roma : esordio di fuoco contro il Real Madrid : L’allenatore giallorosso ha reso nota la lista dei giocatori che prenderanno parte alla prossima edizione di Champions League Un girone appassionante, con l’esordio che vedrà la Roma vedersela con il Real Madrid. Un battesimo di fuoco in cui i giallorossi proveranno a mettere subito le cose in chiaro, provando a ripercorrere la cavalcata conclusasi l’anno scorso in semifinale. Eusebio Di Francesco ha diramato la lista dei ...

lista Champions - ecco i 25 della Roma : rosa al completo per Di Francesco : Roma Lista Champions League 2018-2019. La Roma è stata inserita nel girone G di Champions League insieme ai campioni in carica (nelle ultime tre edizioni consecutive) del Real Madrid, CSKA Mosca e Viktoria Plzen. L’esordio dei giallorossi nella competizione è previsto proprio contro gli spagnoli al Santiago Bernabeu il prossimo 19 settembre. Roma Lista Champions […] L'articolo Lista Champions, ecco i 25 della Roma: rosa al completo ...

lista Champions - ecco i 22 della Juventus : fuori Spinazzola : Saranno 22 i bianconeri a disposizione di Massimiliano Allegri: resta fuori l'ex atalantino ancora alle prese con il recupero da un grave infortunio. L'articolo Lista Champions, ecco i 22 della Juventus: fuori Spinazzola è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Varese - epic fail della ciclista francese : l’atleta è al via dalla pedana - ma la partenza è disastrosa : Varese, Mondiali amatoriali di ciclismo. Tra i 2500 partecipanti (gran fondo compresa) c’è anche l’atleta francese che nella prova a cronometro ha la sfortuna – col senno di poi – di partire col numero uno. La ciclista probabilmente non aveva mai affrontato una partenza dal palco rialzato con pedana e la conseguenza è stata disastrosa. Fortunatamente per lei non ha subito traumi e se l’è cavata con poche ...

La lista dei vip gay della TV pubblicata da ‘Io Spio’. Ecco chi sono. È polemica : “L’importante è che se ne parli” dice un vecchio detto. E il nuovo settimanale di Fabrizio Corona, presentato il 5 luglio, sembra deciso a percorrere questa strada: nell’edizione di questa settimana, infatti, ‘Io Spio’ torna sul “luogo del delitto” e dà spazio nuovamente alla polemica che coinvolge Emma Marrone in prima persona. La rivista, nelle precedenti edizioni, ha sottolineato come la ...

Vuelta – Caduta Felline - il ciclista della Trek Segafredo allarmato : “ho avuto paura - ora mi preoccupa il dolore al costato” : Fabio Felline spiega la dinamica della Caduta subita alla sesta tappa della Vuelta di Spagna 2018, il ciclista della Trek Segafredo spaventato e fortunato Fabio Felline si è visto ieri coinvolto, al 25° chilometro della sesta tappa della Vuelta di Spagna, in una brutta Caduta (VEDI QUI) che gli ha per fortuna causato solo delle escoriazioni al volto e qualche dolorino. Il ciclista italiano della Trek Segafredo ha però avuto molta paura, ...

"Una lista unica per la sinistra". L'ultima spiaggia della Boldrini : I cinque punti programmatici vanno da 'una nuova politica economica che dica basta all'austerità' alla 'politica fiscale armonizzata, per evitare i paradisi fiscali all'interno dell'Ue stessa'. ...

Laura Boldrini : ‘lista innovativa della sinistra alle Europee - scegliamo 5 punti’ : Laura Boldrini ne è convinta: l’unico modo che ha la sinistra italiana per rilanciarsi è quello di presentarsi sotto un unico simbolo alle elezioni Europee del giugno prossimo. L’ex presidente della Camera ripropone la sua idea, gia' avanzata alcuni mesi fa, di dare vita a quella che viene descritta come una “lista innovativa” e “senza simboli di partito” che riunisca tutte le forze politiche e sociali che si definiscono di sinistra intorno a un ...

"Troppi poveri costretti a vivere in auto" - il vescovo moralista va in pensione e con i soldi della Diocesi si regala una magione da 2 - 3 ... : ... ha sostenuto che la magione è stata comprata con fondi messi da parte per pagare la casa e il mantenimento del vescovo dopo il ritiro e che è stata "seguita la politica esposta dal consiglio dei ...

La favola della Spal capolista fa sognare i social : ROMA - La Lazio ancora a secco, giustificata dal calendario da incubo che le ha messo di fronte Napoli e Juventus nelle prime due giornate. O l' Inter a quota uno dopo il ko sul campo del Sassuolo e ...

Strage del Pollino - l'atto d'accusa della sociologa e naturalista : "Attenti al business indiscriminato" : Stefania Emmanuele, ex assessore a Civita, promotrice del territorio: "Attirare turisti non basta. Se il primo obiettivo è fare grandi numeri, questo è il rischio che si corre. Interroghiamoci tutti sugli errori fatti"

