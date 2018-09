La Libia per Salvini e la politica ingrillata Di cosa parlare stasera a cena

Libia - ripresi gli scontri a Tripoli «Nuovo pericolo Isis per l’Europa» : Nuove violenze neio quartieri periferici della città. Un incendio sarebbe divampato nell'ambasciata degli Stati Uniti. L'Ue: «Posizione unita degli Stati»

Libia - ripresi gli scontri : ‘Almeno 50 morti’ A fuoco l’ambasciata degli Usa a Tripoli Site : “Rischio terrorismo per l’Europa” : Sono almeno 50 le vittime degli scontri tra gruppi rivali che da giorni imperversano a Tripoli. A fornire i dati è stato il ministero della Sanità, spiegando che ai morti si aggiungono anche almeno 138 feriti. Tra le vittime figurano almeno 25 civili, secondo la Missione di supporto delle Nazioni Unite in Libia. Dopo una pausa di qualche ora, i combattimenti sono ricominciati a fine mattinata a sud della capitale, poco prima dell’inizio ...

Libia - Eni : petrolio al sicuro - per ora. Ma è sfida con Total : Ma la situazione politica nel Paese Nord Africano è talmente critica da tenere con il fiato sospeso osservatori ed investitori, in attesa degli sviluppi che seguirà la nuova crisi. Il titolo Eni al ...

Libia : Renzi - Pd - - situazione pericolosa e nostri ministri pensano ai like su Facebook e non alla politica : Ma è anche l'esempio più chiaro di cosa significhi governare pensando ai 'Mi piace' su Facebook e non alla politica, con la p maiuscola. I nostri ministri fanno dirette sui social dalla spiaggia e ...

Perché Italia e Francia litigano sulla Libia : Sostengono due schieramenti diversi, nonostante i goffi tentativi di salvare le apparenze, e hanno interessi economici contrastanti The post Perché Italia e Francia litigano sulla Libia appeared first on Il Post.

Salvini accusa la Francia per il caos in Libia : Italia-Libia: Salvini esclude l’intervento militare e accusa la Francia di aver provocato il caos Madrid, 4 set - (Agenzia Nova) - Il ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, ha escluso l’ipotesi di un intervento militare per porre fine ai combattimenti fra milizie riesplosi in Libia e ha acc

Libia - è l'ora di intervenire Lettera aperta a Matteo Salvini : Occorre che l’Italia sostenga militarmente il governo di Tripoli di Fayez al Sarraj, legittimamente riconosciuto dall’Onu, contro gli interessi francesi che sostengono invece il governo di Tobruk di Khalifa Haftar. L’Italia dia un segno concreto di cambiamento e protegga i propri interessi nazionali Segui su affaritaliani.it

In Libia si continua a combattere. L'Italia attacca Parigi e spera nell'Onu : E' un'urgenza su cui l'Ue deve essere 'concentrata', ha avvertito l'Alto rappresentante per la politica estera, Federica Mogherini. E anche la Russia si dice 'preoccupata: 'Dispiace constatare che la ...

Fico alla Festa Pd : "Preoccupato per Libia - eredità Francia"/ "Migranti Diciotti dovevano scendere subito" : Fico alla Festa Pd: "Preoccupato per Libia, eredità Francia". Ultime notizie, il presidente della Camera: "Migranti Diciotti dovevano scendere subito"(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 22:06:00 GMT)

Laura Boldrini - in Libia scoppia la guerra e lei ne approfitta per attaccare Salvini : Migranti, migranti, migranti. ... Laura Boldrini pare un disco rotto. Non parla o non sa parlare d'altro. Anche nelle ore drammatiche del riesplodere del conflitto armato in Libia , l'ex presidente ...

Libia - STATO D'EMERGENZA A TRIPOLI/ Resta aperta ambasciata italiana : Salvini contro Macron - "Colpe francesi" : LIBIA, caos a TRIPOLI: Sarraj dichiara emergenza: Italia, l'ambasciata Resta aperta, ma l'instabilità fa malae al nostro Paese. Intanto la Difesa rassicura:"Nostri militari al sicuro".(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 17:42:00 GMT)

Caos in Libia - Matteo Salvini : “No a interventi militari dell’Italia - dobbiamo perseguire la pace” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta la situazione in Libia ed esclude totalmente ogni tipo di intervento militare: "Escludo interventi militari che non risolvono nulla. E questo dovrebbero capirlo anche altri. L'Italia deve essere la protagonista della pacificazione in Libia. Le incursioni di altri che hanno altri interessi non devono prevalere sul bene comune che è la pace".Continua a leggere