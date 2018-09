La lettera di Di Maio ai corrotti d’Italia | “Arriva la legge che vi spazzerà via”

fanpage

: (Di Maio, lettera ai corrotti (o potenziali tali) d'Italia: 'occhio, arriva la Legge #SpazzaCorrotti!') Segui su:… - LuciaMosca1 : (Di Maio, lettera ai corrotti (o potenziali tali) d'Italia: 'occhio, arriva la Legge #SpazzaCorrotti!') Segui su:… - elgiona : RT @udogumpel: Lettera aperta del Prof. Carlo Maria Bellei delll'Università degli Studi di Urbino, al V.premier Di Maio.'Caro Di Maio, legg… - FFiordispini : @eziomauro @repubblica A Scalfari glielo avete detto che adesso deve parlare bene di Fico e indicarlo come faro? Co… -

(Di martedì 4 settembre 2018) Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di, invia unapubblica aie ai corruttori d'Italia, annunciando nuovamente l'arrivo di unaanticorruzione, definita "Spazza": "È una misura che non lascia alcuno scampo a chi corrompe e a chi viene corrotto. Per cui, in sostanza, corrompere non conviene più. A nessuno e in nessun caso".Continua are