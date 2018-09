La Lega vola e stacca i 5 Stelle | così Salvini si è mangiato Di Maio

Sondaggi politici - la Lega vola sopra il 30% : ora è nettamente il primo partito : Gli ultimi Sondaggi elettorali mostrano un netto avanzamento della Lega che vola al 32,2%: il Carroccio è ora saldamente il primo partito, con ben 4 punti percentuali in più dei suoi alleati di governo del MoVimento 5 Stelle. Stabile il Pd al 17,7%; nel centrodestra continua il calo di Forza Italia, mentre Fratelli d'Italia supera il 4%.Continua a leggere

SONDAGGI POLITICI/ Volano M5s-Lega e crolla Forza Italia - Alto Adige : Carroccio supera Pd : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega in “luna di miele”, Volano i consensi per l'alleanza di governo gialloverde. Forza Italia e Pd invece crollano e devono interrogarsi sul loro futuro(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 17:20:00 GMT)

SONDAGGI POLITICI/ M5s e Lega volano verso 60% : migranti - cala popolarità Papa Francesco : SONDAGGI POLITICI: M5s e Lega, obiettivo 60 per cento. Prosegue la “luna di miele” del governo gialloverde: Conte convince gli italiani. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Gli antagonisti aizzano i migranti. In piazza volano insulti : "Lega e Salvini m..." : sempre il solito schema. I facinorosi dei centri sociali nelle retrovie e in prima fila gli immigrati che sbraitano contro il ministro dell'Interno Matteo Salvini e contro tutta la Lega in generale. E ...

SONDAGGI POLITICI/ Vola il Governo Lega-M5s - Pd scivola al 17% : Potere al Popolo 'raggiunge' LeU : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega Vola nei consensi, Pd sciVola al 17,4%, male Berlusconi.

SONDAGGI POLITICI/ Vola il Governo Lega-M5s - Pd scivola al 17% : Potere al Popolo ‘raggiunge’ LeU : SONDAGGI elettorali POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: Governo M5s-Lega Vola nei consensi, Pd sciVola al 17,4%, male Berlusconi. Potere al Popolo quasi raggiunge LeU(Pubblicato il Tue, 31 Jul 2018 10:38:00 GMT)

Il M5s risale con l'addio ai vitalizi La Lega vola - crolla Forza Italia E il Pd spaccato non recupera : Dopo settimane di flessione, tornano a salire i grillini con la mossa sui vitalizi, il Carroccio non arresta la sua crescita esponenziale, Pd stabile, gli azzurri precipitano Segui su affarItaliani.it

RISSA FDI-Lega ALLA CAMERA : VOLANO SCHIAFFI E PUGNI/ Video - Palagiustizia Bari : ecco cosa ha scatenato la lite : SCHIAFFI e PUGNI ALLA CAMERA: RISSA FDI-LEGA a Montecitorio. Palagiustizia di Bari, clima di alta tensione nel Centrodestra: Fico sospende la seduta, ultime notizie(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 20:30:00 GMT)

Flat Tax - la Lega accelera : agevolazioni al 15% fino a 100 mila euro : ufficialmente partito l'iter che può portare all'attuazione della Flat tax promessa dalla Lega e dal centrodestra nel corso dell'ultima campagna elettorale. Ad annunciare il primo passo verso la ...

Gli italiani stanno col governo Lega-M5S sono sopra il 55% Salvini vola : +10%. Sondaggio : Il governo sfonda il muro del 55% con la Lega in fortissima ascesa. Leggero calo per M5S, mentre il PD è stabile. Giù Forza Italia. Ecco i dati del Sondaggio... Segui su affaritaliani.it

La Lega delle Leghe fa volare Matteo Salvini : alle Europee vede quota 30% : La ' Lega delle Leghe ' di Matteo Salvini fa volare il Carroccio nei sondaggi in vista delle elezioni Europee. Secondo gli analisti, riporta il Tempo , l'idea lanciata dal ministro dell'Interno a ...

La Lega vola - M5s stabile : chi crolla secondo gli ultimi sondaggi : La Lega vola nei sondaggi. secondo l’ultima rilevazione di Nando Pagnoncelli per il Corriere della Sera il Carroccio avanza ancora (+1,1% rispetto all’ultimo sondaggio) e con il 31,2% delle preferenze...

Sondaggi politici elettorali : M5S scivola dietro la Lega - risale il PD al 19 - 6% : A pochi giorni dalla fine del mese di giugno, numerosi istituti di ricerca evidenziano il sorpasso della Lega ai danni del Movimento 5 Stelle nei Sondaggi politici. Questa volta è il turno di Tecné, secondo cui il partito di Matteo Salvini è davanti a quello di Luigi Di Maio. Il primo si trova al 27,9%, mentre il secondo è scivolato al 27,5%. C’è poi da registrare un incremento da parte del Partito Democratico, anche se resta ancora troppo ...