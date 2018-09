La Lega dei responsabili | la linea del tutto e subito va nel cassetto

Domani l'udienza del Riesame sul sequestro dei fondi della Lega. Salvini : "È l'ultimo dei miei pensieri" : È prevista per Domani l'udienza davanti al tribunale del Riesame di Genova sul sequestro dei fondi della Lega. I giudici non decideranno subito, ma con ogni probabilità il giorno successivo.Era stata la Cassazione ad aprile a rinviare al Riesame dopo avere accolto la richiesta della Procura di poter sequestrare fondi del Carroccio, oltre a quelli già trovati, fino al raggiungimento dei 49 milioni di euro, cifra stimata per ...

Caos in Libia - Renzi contro il governo Lega-M5S : “L’Italia dei populisti non sa che fare - ne pagheremo le conseguenze” : L'ex presidente del Consiglio critica il governo e le reazioni del ministro Salvini al coas libico: "Anziché chiedere l'elemosina istituzionale per accogliere 20 eritrei , elabora una strategia con gli altri Paesi, convoca un consiglio europeo, visita i paesi africani. No, perché queste sono scelte strategiche difficili da spiegare: a loro piace ciò che si vende bene al TG della sera o sul post".Continua a leggere

Inchiesta su Salvini - cade l’ipotesi di arresto ilLegale dei 177 migranti : Diciotti, vertice dei pm per decidere quali richieste trasmettere al tribunale dei ministri La Procura potrebbe chiedere accertamenti anche su altri membri del governo

La Lega teme "accerchiamento" dei pm su Salvini. Spuntano altre accuse : "Si voterà nel 2019" : A preoccupare le fila della Lega non c"è solo la sentenza del tribunale del Riesame di mercoledì, quando i giudici genovesi dovranno decidere se confermare quanto deciso sul sequestro dei fondi e dunque "decretare" de facto la chiusura del partito (Giorgetti dixit).Secondo quanto scrive La Stampa in un retroscena, infatti, l"affaire fondi e l"indagine della procura di Agrigento per il caso Diciotti non sono gli unici due procedimenti che ...

Europee - striscione dei giovani leghisti al Gp F1 di Monza : 'Lega sarà punto di riferimento dei sovranisti' : Il 26 maggio gli italiani avranno la possibilità di scegliere una forza politica, la Lega, che sarà un punto di riferimento per tutti i movimenti sovranisti europei contro l'Europa delle banche e ...

Lega e M5s : l'autunno caldo dei partiti di maggioranza : In vista delle amministrative pressing di FI su Salvini che attende sentenza sulla Lega. E Grillo pensa di giocarsi la carta Di Battista alle prossime europee -

Giorgetti : 'Con il sequestro dei fondi la Lega non esisterebbe più' : ... oppure porsi come il federatore unico di tutta l'area politica che non è centrosinistra e non è Movimento 5 Stelle". Giorgetti: "Salvini la sparò grossa " - Il sottosegretario alla Presidenza del ...

Giorgetti : "Sequestro dei fondi?Senza soldi la Lega non esiste più" : "Se tutti i futuri proventi che arrivano alla Lega vengono sequestrati, e' evidente a quel punto che il partito non puo' piu' esistere, perche' non ha piu' soldi". Lo ha detto il sottosegretario Giancarlo Giorgetti Segui su affaritaliani.it

Commissione Europea : “Aboliamo l'ora Legale”/ Ultime notizie - solo ora solare? La vittoria dei Paesi nordici : l'ora legale sarà abolita: 3.7 milioni di europei favorevoli. Ultime notizie, la Commissione Europea assumerà oggi una posizione ufficiale. Juncker, "lo vuole la gente e noi lo faremo".(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 13:18:00 GMT)

Salvini - arrestati i ladri che hanno rubato a casa dei genitori : è “la banda della colla” Legata alla criminalità georgiana : Cinque georgiani sono stati arrestati per il furto avvenuto nella notte tra il 14 e il 15 agosto scorso a casa dei genitori del vicepremier Matteo Salvini. Secondo la polizia i cinque, che hanno tra i 26 e i 34 anni, fanno parte di un gruppo specializzato in furti “mordi-e-fuggi”, commessi in svariati Paesi europei. Il gruppo è stato arrestato dalla Squadra mobile a Milano ed è stato soprannominato la “banda della ...

Chemnitz - torna la paura. Atteso nuovo raduno dei neonazisti - emergono sospetti su Legami con la polizia : A Chemnitz si prepara un nuovo momento delicato per le forze di sicurezza tedesche. Mentre allo stadio di calcio il ministro-presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, incontrerà la cittadinanza come previsto dal programma della festa cittadina, già prima degli incidenti dello scorso fine settimana, fuori dallo stadio le associazioni di estrema destra si sono date appuntamento per manifestazioni di protesta. La domanda che ...

Diciotti - Commissione UE : "Albania? Serve consenso dei migranti"/ Ultime notizie - atto ilLegale : Diciotti, Commissione Ue “Albania? Serve il consenso dei migranti”. Ultime notizie, l’Europa blocca il patto del ministro dell'Interno Matteo Salvini con i vicini di casa(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 17:23:00 GMT)