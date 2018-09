La grande festa di Vanity a Venezia per Jason Bell

Asciano - il maltempo non ferma la Notte bianca : grande successo per la manifestazione : A caratterizzare la serata giochi per grandi e piccoli, spettacoli di ballo, di magia, sportivi e di musica e la cena con menù di piatti tipici , panelle e affettati, fusilli al ragù di Chianina, ...

Pd - Veltroni alla Festa dell’Unità : “Il popolo della sinistra è grande - ma si sente smarrito. Ora serve umiltà per ripartire” : “Il popolo della sinistra esiste ed è grande . Ora però si sente smarrito, si sente una minoranza. Per ripartire ci vuole umiltà , l’ umiltà di chi sa ascoltare. La colpa è della classe politica e non degli elettori se il Pd ha perso voti”. A dirlo, dal palco di Ravenna, alla Festa dell’Unità, è l’ex segretario e fondatore del Partito democratico, Walter Veltroni . L'articolo Pd, Veltroni alla Festa dell’Unità: ...

F1 – Raikkonen alla grande festa di Milano : “per me è normale - ma per i fan sarà fantastico” : grande festa a Milano con la F1: Kimi Raikkonen racconta le sue sensazioni in vista del Gp di Monza grande spettacolo oggi a Milano per l’arrivo della F1: in attesa di vedere i ferraristi, in compagnia dei piloti della Sauber Alfa Romeo, partecipare ad un evento unico, durante il quale sfrecceranno a bordo delle loro monoposto in un breve circuito cittadino. Photo4/LaPresse Carico e motivato, nonostante la deludente gara di Spa, Kimi ...