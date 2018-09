La Germania ha un problema Ed è l' islam | non il nazismo

Germania - l’accordo sui migranti salva il governo ma è un problema per l’Italia. Vienna : “Proteggeremo i confini a sud” : L’accordo sui movimenti secondari dei migranti tra Angela Merkel e Horst Seehofer salva il governo tedesco ma è un problema per l’Italia. I tre punti con cui la cancelliera e il ministro dell’Interno bavarese hanno chiuso la crisi politica che era arrivata a un passo da far saltare la maggioranza a Berlino prevedono l’istituzione di centri di transito per riconoscere i richiedenti asilo già registrati in un altro Paese e ...