La Fiorentina e un centrocampo che segna | quanta potenza con Benassi e Veretout

Fiorentina - verso l'Udinese : Edimilson confermato a centrocampo : La Fiorentina si avvicina alla sfida contro l'Udinese. Come riportato da Il Corriere dello Sport, con i friulani mancherà sicuramente Jordan Veretout per squalifica: il rosso rimediato contro il Cagliari alla penultima giornata dello scorso campionato gli è costato davvero caro, e per lui ...

Fiorentina - gioco delle coppie a centrocampo : quanta abbondanza : La Fiorentina ha deciso di sostituire Badelj con un solo giocatore con le sue caratteristiche, ma con tre nuovi calciatori multiruolo. Come racconta La Gazzetta dello Sport , i centrocampisti rimasti in rosa dalla passata stagione, ovvero Veretout , Benassi più l'uomo pronto a tutto Dabo , sono stati aggiunti Gerson , in prestito dalla Roma,, Norgaard , in teoria ...