La figlia di Taricone sfila sul red carpet

"Tutta papà". Sophie Taricone compie 14 anni : ecco la figlia del 'Guerriero' Pietro : Pietro fu vittima di un terribile incidente con il paracadute, sport che amava con tutta la sua passione. , Continua a leggere dopo la foto, La mattina del 28 giungo del 2010 l'attore precipitò a ...

“Tutta papà”. Sophie Taricone compie 14 anni : ecco la figlia del ‘Guerriero’ Pietro : Sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha sfilato anche Kasia Smutniak, che ha accompagnato il compagno e produttore Domenico Procacci all’anteprima de “L’amica geniale”. Insieme a loro la figlia dell’attrice, Sophie, avuta da Pietro Taricone. Aveva solo 5 anni quando il vincitore del primo indimenticabile Grande Fratello, morì in un incidente con il paracadute. All’epoca sua madre fece di ...

Sophie Taricone - la figlia di Pietro e Kasia Smutniak a Venezia : I capelli raccolti in una treccia morbida e un abito di velluto blu a maniche corte, lungo fino ai piedi: il 3 settembre 2018, a meno di 24 ore dal suo quattordicesimo compleanno, Sophie Taricone ha fatto il suo ingresso in società, sfilando sul red carpet della 75esima mostra del cinema di Venezia, per mano a mamma Kasia Smutniak, splendida in abito nero a maniche lunghe impreziosito da ricami d’argento. Sophie è figlia della Smutniak e ...

Sophie Taricone - la figlia di Kasia Smutniak e Pietro Taricone sul red carpet a Venezia : I capelli raccolti in una treccia morbida e un abito di velluto blu a maniche corte, lungo fino ai piedi: il 3 settembre 2018, a meno di 24 ore dal suo quattordicesimo compleanno, Sophie Taricone ha fatto il suo ingresso in società, sfilando sul red carpet della 75esima mostra del cinema di Venezia, per mano a mamma Kasia Smutniak, splendida in abito nero a maniche lunghe impreziosito da ricami d’argento. Sophie è figlia della Smutniak e ...

Sophie Taricone - figlia di Pietro - sul red carpet di Venezia insieme a mamma Kasia Smutniak (FOTO) : Sophie Taricone sul red carpet di Venezia insieme a mamma Kasia Smutniak Sul red carpet della 75esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia ha sfilato anche Kasia Smutniak, che ha accompagnato il compagno e produttore Domenico Procacci all’anteprima de “L’amica geniale”. insieme a loro la figlia dell’attrice, Sophie, avuta da Pietro Taricone. Sophie era una bambina di cinque anni quando, nel 2010, il padre morì in ...