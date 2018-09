La denuncia del Wwf | è strage elefanti Botswana | il bracconaggio è a livelli drammatici

Salvini : «Troppi stranieri anche nel calcio». Il vicepremier interviene dopo la denuncia del ct Mancini : Un appello nazionale. Di più, un vero e proprio grido d?allarme che ha ricevuto l?immediato consenso di Matteo Salvini. «Prima gli italiani» ha sentenziato il ct...

Zingaretti denuncia attacchi social da sostenitori del Pd : “Schifezze”. Le accuse : “Amico dei pentafascisti” : Nicola Zingaretti teme il fuoco amico ed esterna la sua preoccupazione sui social. In un post pubblicato su Facebook nel pomeriggio di lunedì, il Governatore del Lazio e candidato alla segreteria del Partito Democratico si sfoga: “Sui social iniziano a circolare delle card contro di me che stravolgono le cose che sto dicendo. Sono delle schifezze. Ma se pensano di mettermi paura si sbagliano. Noi non ci fermiamo, ma andiamo avanti con più ...

Caso Modric-Inter - interviene la Fifa : ecco la decisione sulla denuncia del Real Madrid : La Fifa interviene sul tentativo di denuncia del Real Madrid ai danni dell’Inter in merito al Caso Modric: non sussistono gli estremi per un’azione legale Luka Modric, il tema caldo dell’estate interista, il sogno di mercato, la risposta all’acquisto di Cristiano Ronaldo da parte della Juventus, stava per trasformarsi in un pericoloso contenzioso legale. Almeno questa era la volontà del Real Madrid che, dopo ...

Roma - alla Tomba di Nerone arrivano i cinghiali : “Attratti da spazzatura e degrado”. La videodenuncia del deputato Pd : A Roma Nord, vicino alla Tomba di Nerone, lungo la Cassia, si è presentato un gruppo di cinghiali. Gli animali, nella videodenuncia del deputato del Pd, Filippo Sensi, mangiano da alcuni sacchetti di spazzatura abbandonati. “Talvolta questi piccoli amici si contendono il cibo, litigando allegramente a un niente da passanti e strada. Che fortunelli che siamo con il safari a #cinghialand noi di #Romanord. Ancora grazie @virginiaraggi” ...

Il Movimento 5 Stelle denuncia la mappa del potere dei Benetton. Di Maio : 'Chi stava al governo li ha sempre protetti' : Il Movimento promette, a fine articolo, che darà battaglia a questo genere di politica e di connivenza . La mappa del potere dei Benetton, Di Maio chiede i nomi dei politici compiacenti In un lungo ...

Napoli - raid all'Ospedale del Mare e De Luca denuncia : 'Sabotaggio' : 'Abbiamo denunciato alla Procura della Repubblica quanto è accaduto stanotte all'Ospedale del Mare. Ancora un sabotaggio, un'azione premeditata che ha provocato l'allagamento dei locali e dei corridoi ...

Parroco denuncia i migranti per occupazione della chiesa : Don Angelo Bettoni, 78 anni, Parroco della chiesa di Claviere, un piccolo Comune in provincia di Torino, ha denunciato i migranti che hanno occupato il salone della chiesa.Il Parroco aveva percepito l'arrivo dei migranti, in fuga verso le Francia ma respinti dalla dendarmerie, come un'irruzione: già il giorno dopo l'occupazione, il 23 marzo, aveva commentato il loro arrivo con un: "Se si fossero comportati così a casa loro...". Ma oltre al ...

In attesa del permesso di soggiorno - spaccia marijuana : denunciato dal vicino : Un vicino di casa lo vedeva sempre armeggiare dalla finestra di casa con quella che sembrava proprio essere stupefacente, anche perché in casa sua, in via Cingoli, c'era un passaggio di persone ...

Gerard Depardieu indagato per stupro : denuncia da ballerina 20enne/ Avvocato dell’attore : “accuse sciocche” : Gerard Depardieu accusato e indagato per stupro da una ballerina 20enne figlia di un amico dell'attore francese: ultime notizie, cosa è successo. L'Avvocato «accuse sciocche»(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:57:00 GMT)

BENGALESE VIOLENTA TURISTA 26ENNE : ARRESTATO/ Rimini ultime notizie - già denunciato per stupro : ira del Comune : Rimini, TURISTA danese stuprata: ARRESTATO venditore ambulante del Bangladesh di 37 anni, già noto alle forze dell'ordine per tre precedenti denunce per violenza.(Pubblicato il Wed, 29 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Imperiapost L'informazione libera della tua città IMPERIA : APPALTO RIFIUTI - LA denuncia del M5S : 'TEKNOSERVICE HA LAVORATO SENZA CONTRATTO ... : 'Io in scienza e coscienza replica il sindaco Scajola non l'ho firmata, era la terza proroga che si faceva. Ho ritenuto di capire e ho ritenuto che potesse essere percorribile questa strada. L'...

Turista danese violentata a Rimini da ambulante del Bangladesh già denunciato tre volte per stesso reato : Ancora uno stupro in una località balneare, ancora una violenza sessuale a Rimini. Una Turista danese di 26 anni è stata violentata domenica all'alba, a Rimini, da un 37enne...

Turista danese violentata a Rimini da ambulante del Bangladesh già denunciato tre volte per stesso reato : Ancora uno stupro in una località balneare, ancora una violenza sessuale a Rimini . Una t urista danese di 26 anni è stata violentata domenica all'alba, a Rimini, da un 37enne venditore ambulante di ...

Palermo - scoperto un macello clandestino : ecco come vivevano gli animali. denunciato il titolare dell’area : La Polizia ha sequestrato, tra sabato e domenica scorsi, un macello clandestino in via Maria Messina, a Palermo. Nell’area erano custoditi 5 pecore, 3 suini, 40 galline, un cavallo e una mucca. Nel sopralluogo i poliziotti hanno trovato una carcassa di capra appesa ad un gancio che doveva essere utilizzata per la festa islamica del sacrificio. Gli animali sono stati sequestrati e il titolare dell’area Denunciato e accusato di ...