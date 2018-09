La demo di Fist of the North Star | Lost Paradise è ora disponibile su PlayStation 4

Disponibile la demo di Fist of the North Star : Lost Paradise : Arrivano ottime notizie per tutti i fan in attesa del nuovo gioco dedicato all'amato Kenshiro, Fist of the North Star: Lost Paradise. Da ora, infatti, è possibile scaricare la demo dal PlayStation Store.Come segnala Gematsu, la versione di prova è finalmente approdata sullo store europeo e può essere scaricata. Il peso della demo è di 8.72 GB.Per chi non lo sapesse, in Fist of the North Star: Lost Paradise i giocatori vestiranno i panni ...