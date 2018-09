La Cina torna a scommettere sull'Africa : Quando è nato l'interesse La Cina post-maoista ha cominciato a interessarsi al continente africano negli anni duemila, nel periodo in cui il rapido sviluppo della sua economia richiedeva una quantità ...

Giro di Gran Bretagna 2018 - torna Chris Froome accanto a Geraint Thomas. Otto tappe affasCinanti con tanti big : Non solo la Vuelta a España in questo inizio di settembre. Il calendario ciclistico internazionale presenta infatti anche il Giro di Gran Bretagna, corsa a tappe di una settimana (2-9 settembre) che per alcuni fungerà da evento di preparazione ai Mondiali di Innsbruck. L’appuntamento oltre la Manica assume parecchia importanza in questa stagione perché saranno presenti le stelle Geraint Thomas e Chris Froome, gli uomini del Team Sky reduci ...

Tria torna dalla Cina e silenzia i vicepremier su spread - Ue e rating : Se l'è presa con i titoli dei giornali di questi giorni per non prendersela con i due vicepremier Di Maio e Salvini. Giovanni Tria torna dalla Cina e trova lo spread a 290, un Paese con il rating ...

CuCina ampezzana street food. Torna a Cortina 'The Queen of taste' : Roma, 31 ago., askanews, - Cucina ampezzana ma in versione street food, rivisitata da 15 tra i migliori chef di Cortina d'Ampezzo e dintorni. Sabato 8 settembre al via la seconda edizione di 'The ...

Cavalli - passeggiate e buona cuCina : torna la festa del Rione Baranzit : Spettacoli e dimostrazioni equestri, musica e buona cucina: ad Angera, torna questo fine settimana la " festa del Rione Baranzit ". La manifestazione si svolge presso l'area Comunale del Parco Giochi ...

Roma - dopo Genova si torna a chiedere l’abbattimento della Tangenziale Est : “Ha quasi 50 anni. Piovono calCinacci” : Calcinacci e altri detriti che periodicamente Piovono sulle strade sottostanti. A volte mettendo a rischio l’incolumità dei passaggi. E oggi, dopo i tragici eventi di Genova, la vecchia Tangenziale Est di Roma è tornata fra gli “osservati speciali” del comune di Roma, nella lista delle infrastrutture (ponti e sopraelevate) ritenute ormai obsolete e dunque sostanzialmente a rischio. Tanto che ora i residenti di quartieri storici e popolari ...

Roma - dopo Genova si torna a chiedere l’abbattimento della Tangenziale Sud : “Ha quasi 50 anni. Piovono calCinacci” : Calcinacci e altri detriti che periodicamente Piovono sulle strade sottostanti. A volte mettendo a rischio l’incolumità dei passaggi. E oggi, dopo i tragici eventi di Genova, la vecchia Tangenziale Est di Roma è tornata fra gli “osservati speciali” del comune di Roma, nella lista delle infrastrutture (ponti e sopraelevate) ritenute ormai obsolete e dunque sostanzialmente a rischio. Tanto che ora i residenti di quartieri storici e popolari ...

CEO di Baidu «Google vuole tornare in Cina? Non ci spaventa - li batteremo» - : 'Le aziende tecnologiche cinesi hanno già preso l'iniziativa Il mondo intero sta copiando dalla Cina', ha scritto. Dopo che Google ha lasciato il Paese, Baidu ha assorbito la sua quota di mercato ...

Un calvario chiamato ‘esperienza di vita’ : Arianna Barbieri racconta la sua malattia - ma adesso è ora di tornare in pisCina : Il racconto shock di Arianna Barbieri: la nuotatrice italiana svela il suo calvario con un post su Instagram E’ terminata ieri l’avventura della Nazionale italiana di nuoto agli Europei di Glasgow 2018: gli azzurri hanno dimostrato un carattere forte e tanta tenacia, conquistando importantissime medaglie e sorprendenti oro. La rassegna europea si è conclusa con ben tre ori per l’Italia, salita sul gradino più alto del ...

Benfica : dalla Cina potrebbe tornare Ramires : Ramires potrebbe tornare in Europa e in particolare nella squadra che lo ha lanciato nel grande calcio: il Benfica. Stando ad “A Bola”, viste le difficolta’ per arrivare a Gabriel Appelt Pires del Leganes, i lusitani vorrebbero provare a riprendersi Ramires, ormai in rotta con lo Jiangsu Suning. Il 31enne brasiliano dovra’ pero’ ridursi l’ingaggio: in Cina guadagna 6 milioni di euro a stagione, il ...

Google torna in Cina? Qualcuno frena - qualcuno affila i denti : La notizia che sta facendo fibrillare il mondo del web ormai sembra ogni giorno di più diventare concreta: il motore di ricerca …

