Kolarov attacca Marusic | è già derby Roma-Lazio

Serbia-Montenegro - si riaccende la rivalità! Kolarov attacca Marusic : “non sei nato lì - come fai a sentirti montenegrino?” : Torna ad accendersi la rivalità, non solo sportiva, fra Serbia e Montenegro: il capitano serbo Kolarov attacca Marusic dopo la scelta di cambiare nazionale Serbia e Montenegro hanno avuto un passato socio-politico molto burrascoso, una faccenda che probabilmente non si è mai conclusa del tutto e non si concluderà in tempi brevi. A gettare benzina sul fuoco ci pensa anche il calcio, per una polemica fra due giocatori della Serie A. Il ...

