Kodi Per iPhone - iPad - iOS Senza PC E Senza Limite 7 Giorni : Come avere Kodi per iPhone e Kodi per iPad Senza PC, Senza Jailbreak, Senza Cydia Impactor e Senza Limite di 7 Giorni. Kodi iOS Senza Jailbreak e non scade dopo 7 Giorni Kodi per iPhone, per iPad, per iOS Senza PC, Senza Jailbreak, Senza scadenza Se stai leggendo questo articolo sicuramente stai cercando un modo per installare un […]

Come vedere DAZN usando Kodi : Download plugin DAZN per Kodi : Guida per installare l’addon di DAZN su Kodi per vedere in streaming le partite della Serie A Italiana usando il miglior media center in assoluto Installare addon DAZN su Kodi DAZN è il nuovo servizio per vedere in streaming diversi eventi sportivi tra cui 3 partite per ogni giornata della Serie A Italiana ed ovviamente per […]

Kodi 18 Leia Beta 1 Download Per iOS - Android - Windows - Mac : Vuoi provare subito il nuovo Kodi 18 Leia Beta 1 sul tuo computer? Oppure lo vuoi provare su Android, iPhone o iPad? Kodi 18 Leia Beta 1 dove scaricare gratis ultima versione Dove scaricare Kodi 18 Leia Beta 1? Ormai è tutto pronto per il rilascio di Kodi 18, il nuovo e importante aggiornamento per il celebre […]

Aggiornamento Agosto 2018 Per Kodi Mod Build : Kodi Mod si aggiorna ad Agosto 2018: ecco come guardare film, Serie TV, Sport, Calcio, Champions League, Europa League, Formula 1, MotoGP in streaming gratis su Kodi Kodi Mod Aggiornamento Agosto 2018: i migliori addon Kodi raccolti in questa Build tutta italiana < ARTICOLO AGGIORNATO AD Agosto 2018 > Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori […]

Download ultima versione SportsDevil per Kodi [Luglio 2018] : SportsDevil si aggiorna alla versione 20180429 che migliora ancora con nuovi link per l’ottimo addon per Kodi dove vedere tutto lo sport. Ecco dove scaricare l’ultima versione di SportsDevil aggiornata a Luglio 2018 Dove scaricare l’ultima versione di SportsDevil per Kodi aggiornata a Luglio 2018 SportsDevil non muore mai e sebbene ci siano addons che continuano a […]

Aggiornamento A Luglio 2018 Per Kodi Mod Build : Kodi Mod si aggiorna a Luglio 2018: ecco come guardare film, Serie TV, Sport, Calcio, Champions League, Europa League, Formula 1, MotoGP in streaming gratis su Kodi Kodi Mod: i migliori addon Kodi raccolti in questa Build tutta italiana Nuovo giorno, nuova guida dedicata ai lettori di YourLifeUpdated appassionati di streaming. Oggi in particolare ti segnalo che […]