Kim Kardashian smentisce | Mai stata con Drake

Kim Kardashian e il collier «sottopelle» : Questo non glielo rubano di sicuro. Forse ancora scottata dalla tragica esperienza del furto (con sequestro) dell’anello di fidanzamento con brillocco milionario a Parigi, un paio di anni fa, la super socialite Kim Kardashian ne ha scovata un’altra delle sue, esibendocela nella piazza virtuale che più le si addice: le Stories del suo profilo Instagram. Sfoglia gallery Sono – letteralmente ...

Kim Kardashian - patatine da 6.000 dollari : Kim Kardashian ha speso 6.000 dollari in patatine fritte . Non si tratta però del tipico piatto fa fast-food, bensì di una costosa borsetta recentemente sfoggiata durante un happening pubblico, come ...

Kim Kardashian - sexy buonanotte ai fan : lato B in bella vista allo specchio Foto : Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa come mandare in estasi i propri fan, senza troppi sforzi. La starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui...

Kim Kardashian - sexy buonanotte ai fan : lato B in bella vista allo specchio Foto : Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa come mandare in estasi i propri fan, senza troppi sforzi. La starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui...

Kim Kardashian - lato B in bella vista allo specchio Foto : Kim Kardashian è uno di quei personaggi che sa come mandare in estasi i propri fan, senza troppi sforzi. La starlette statunitense, moglie di Kanye West, ancora una volta ha pubblicato sui social uno scatto molto apprezzato dai follower.--La 37enne figlia di David Kardashian, sempre più in forma, ha infatti mostrato sugli account social il suo generoso lato B, sempre più sodo, che si può vedere sullo specchio mentre viene scattato un selfie. La ...

Glass Hair - la nuova tendenza capelli autunno delle star : da Dua Lipa a Kim Kardashian - Ultime Notizie Flash : Il Glass Hair è la nuova tendenza capelli del prossimo autunno, che già ha conquistato moltissime star in tutto il mondo e che sta impazzendo sui social

Kim Kardashian : «Fiera del mio nuovo corpo» : Le ultime foto condivise con i follower sui social la ritraggono al mare, in bikini, insieme al marito Kanye West, con qualche chilo in meno rispetto al solito: Kim Kardashian ne ha perso qualcuno qua e là, tanto da farne argomento di un’intervista a E! News, dove si è dichiarata molto felice per il suo cambiamento. «Ho perso venti libbre (poco più di 9 chili, ndr), ora ne peso 116 (circa 52) e mi sento bene». Non che Kim fosse in ...

Francesca Cipriani entra in competizione con Kim Kardashian : Francesca Cipriani ama esagerare con le forme del suo corpo, dopo aver aumentato il suo decolletè, infatti starebbe aumentando il suo lato b perché entrata in competizione con la star Kim Kardashian. Ad aiutarla il chirurgo (anche lui ex naufrago) Giacomo Urtis: “Francesca Cipriani non solo vuole raggiungere la decima di reggiseno fa sapere ma pensa anche al lato B che si sta ingrandendo a dismisura: artefice di questi cambiamenti è Giacomo ...

Kim Kardashian racconta come ha spiegato alla figlia North perché è famosa : La piccola si è chiesta come mai tanta attenzione The post Kim Kardashian racconta come ha spiegato alla figlia North perché è famosa appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian non chiama la terza figlia con il suo nome perché “Chicago non suona bene” : Il nome è un tributo a Kanye West The post Kim Kardashian non chiama la terza figlia con il suo nome perché “Chicago non suona bene” appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian - sexy su Instagram : «Come il burro». Ma c'è l'hashtag malandrino che non sfugge ai fan : Sempre in mostra e sotto le luci dei riflettori per le sue forme generosissime, Kim Kardashian questa volta fa un po' di ironia e pubblica una foto in intimo e scarpe da tennis su un letto bianco...

Kim Kardashian - sexy su Instagram : «Come il burro». Ma c'è l'hashtag malandrino dedicato alle scarpe disegnate dal marito : Sempre in mostra e sotto le luci dei riflettori per le sue forme generosissime, Kim Kardashian questa volta fa un po' di ironia e pubblica una foto in intimo e scarpe da tennis su un letto bianco...

Kim Kardashian cucina come solo lei potrebbe fare e i fan si dividono tra critiche e sostegno : Un altro giorno, un'altra polemica The post Kim Kardashian cucina come solo lei potrebbe fare e i fan si dividono tra critiche e sostegno appeared first on News Mtv Italia.

Kim Kardashian felice quando la chiamano "anoressica" : è polemica : Kim Kardashian al centro di una polemica per dei video apparsi sulle storie di Instagram, nel suo profilo e in quello delle sorelle. Come riporta l' Independent , la star dei reality ha pubblicato un ...