Kaepernick | che sfidò Trump | diventa testimonial Nike

(Di martedì 4 settembre 2018) «Credi in qualcosa. Anche se significa sacrificare tutto». Che laci sappia fare con gli slogan è cosa nota. «Impossible is nothing», «Niente è impossibile» èta frase di uso comune. Altra cosa è scegliere un personaggio come Colina fare daper il trentesimo anniversario della campagna Just Do It. È l’uomo che ha lanciato la protesta dell’anno in campo sportivo, quello che si è inginocchiato in campo durante l’inno nazionale americano. https://www.instagram.com/p/BnRoVQTlFK9/?hl=it&taken-by=7 L’ex quarterback dei San Francisco 49ers è stato il primo a rifiutare di restare in piedi durante l’esecuzione dell’inno per protestare contro le violenze della polizia nei confronti degli afroamericani. Lo hanno seguito decine di altri giocatori di football provocando l’ira del presidente Donaldche ha detto di non pagare i giocatori che ...