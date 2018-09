Juve | tre rinnovi in vista

Lemina - multa da record in Inghilterra : sanzione da oltre 100.000 euro per l'ex Juventus : Mario Lemina , ex centrocampista della Juventus, si è trasferito la scorsa estate in Inghilterra tra le fila del Southampton. Il classe '93, tra l'altro, è diventato da poco padre del figlio Isaiah-...

Serie A - oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus : Nielsen Sports ha rilasciato alcuni dati che delineano l’impatto di DAZN nel primo mese dal lancio in Italia. L'articolo Serie A, oltre 700mila spettatori medi su DAZN per Parma-Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Parma-Juventus - con oltre 723mila spettatori partita più vista su Dazn : L’anticipo dello scorso sabato tra Parma e Juventus è risultato essere la partita più vista sulla piattaforma di streaming nelle prime tre giornate di Serie A TIM, con un’audience media stimata di 723.525 spettatori, e una reach complessiva di oltre 1.083.000 persone. Questi dati, rilasciati oggi dalla Nielsen Sports e che delineano l’impatto di Dazn nel primo mese di lancio in Italia, premiano anche l’impegno ...

Classifica Serie A - primi tre punti per il Milan : Juve a punteggio pieno : Si è conclusa la terza giornata di Serie A, che coincide con la prima sosta stagionale dedicata alle nazionali. Il bilancio di questo avvio di campionato sorride soprattutto alla Juventus, già in testa alla Classifica e unica squadra a punteggio pieno (anche la Fiorentina è a punteggio pieno, ma con una partita da recuperare). Il Milan, invece, dopo la vittoria contro la Roma ha trovato i primi tre punti. Classifica completa Serie A Questa, ...

Dazn funziona? Netti miglioramenti per la piattaforma streaming dopo Parma-Juve : Continuano a migliorare i servizi offerti da Dazn, la piattaforma streaming di Perform Group che – a partire da questa stagione – si è accaparrata i diritti per trasmettere in esclusiva tre partite per ogni turno di Serie A. Dazn, numeri incoraggianti dopo Parma-Juventus dopo i problemi riscontrati dagli utenti durante le prime partite trasmesse, Dazn sta lavorando molto per migliorare la qualità dei propri servizi. Attraverso una nota diffusa ...

Diretta Parma-Juve info streaming : visibile solo online sulla piattaforma Dazn : Ritorna l'appuntamento con il campionato di calcio di Serie A: oggi 1° settembre sono in programma gli anticipi della terza giornata tra cui l'incontro tra Parma e Juve in programma questa sera alle ore 20:30. Un incontro molto atteso che ancora una volta vedra' scendere in campo la stella d'oro di questo campionato: Cristiano Ronaldo, gia' protagonista delle prime due giornate anche se al momento non ha ancora messo a segno il goal che i tifosi ...

PARMA-JuveNTUS 2018 : Diretta - Formazioni - Streaming - Dove Vederla : Partita Serie A PARMA-JUVENTUS oggi. Formazioni PARMA-JUVENTUS. Diretta PARMA-JUVENTUS. Orario PARMA-JUVENTUS. Dove posso Vederla? Come vedere PARMA-JUVENTUS Streaming? PARMA-JUVENTUS 2018: tutto pronto per la partita di Serie A Venerdì prende il via la terza giornata di campionato alle 20.30 a San Siro, big match che vede il Milan opposto alla Roma. Sabato alle 18 tocca […]

Al via la Serie A - trema la Juve - flop Lazio - stasera l’Inter : News e formazioni : Al via la Serie A, trema la Juve, flop Lazio, stasera l’Inter: News e formazioni. Ieri è partito il campionato con la The post Al via la Serie A, trema la Juve, flop Lazio, stasera l’Inter: News e formazioni appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.

Diretta/ Parma-Juventus (risultato finale 1-2) streaming video Dazn : Allegri espugna il Tardini! : Diretta Parma Juventus, streaming video Dazn: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita. Al Tardini arrivano i campioni d'Italia, che viaggiano a punteggio pieno(Pubblicato il Sat, 01 Sep 2018 22:17:00 GMT)

