Juve | la Vecchia Signora d' Italia | età media record | quasi la più anziana della A

LIVE Parma- Juve ntus - Serie A in DIRETTA 0-0 : Ronaldo sfida Gervinho - Ducali in cerca dello sgambetto alla Vecchia Signora : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE del match tra Parma e Juventus, anticipo della terza giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Allo stadio Tardini stasera, sabato 1 settembre, i bianconeri sfideranno gli emiliani neopromossi con l’obiettivo di dar seguito alla striscia positiva delle prime due sfide contro Chievo e Lazio e restare a punteggio pieno. I ragazzi guidati da D’Aversa, però, dopo tre promozioni consecutive, ...

Niente “Effetto Cristiano Ronaldo” - la prima allo Stadium è un flop : per stendere la Lazio però basta la ‘vecchia’ Juventus : Cristiano Ronaldo in ombra alla prima partita all’Allianz Stadium, ma per battere la Lazio basta la ‘vecchia Juventus’: Pjanic e Mandzukic firmano il 2-0, Bonucci e Chiellini blindano la difesa Sono passati 144 giorni da quando Cristiano Ronaldo si è alzato a 2 metri e 37 cm da terra, firmando uno dei gol più belli della storia del calcio, la magica rovesciata che ha riscosso gli applausi del pubblico bianconero, gli ...