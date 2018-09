Juve | la carica di Cristiano Ronaldo | ' Di nuovo in pista' Primo allenamento dopo le mini

Lazio - Badelj suona la carica : 'Siamo pronti per la Juventus' : Contro il Napoli è stato uno dei migliori in campo, Milan Badelj. Il centrocampista della Lazio, arrivato dalla Fiorentina a parametro zero, ha già messo la prossima sfida nel mirino. 'Siamo pronti ...

Juve - la carica di Agnelli : "Andiamo a vincere tutto" : Un tuffo nel passato, con lo sguardo rivolto al futuro. La missione Champions della Juve di Cristiano Ronaldo parte da Villar Perosa, il luogo più bianconero al mondo, e da quella Villa Agnelli che ha ...

Agnelli carica la Juve : 'La Champions deve essere l'obiettivo di quest'anno' : Ad aprile speravo che qualcuno tornasse con la Coppa del Mondo, congratulazioni. Poi oggi c'è un passaggio di consegne, mi fa piacere che il capitano della Juve sia Giorgio Chiellini '. RITORNO A ...

Bonucci nel limbo : alla Juve non lo rivogliono e il Milan lo ha scaricato : Le parole di Marotta e quelle di Leonardo hanno isolato il difensore, che non prende in considerazione l'opzione estero