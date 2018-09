Juve | Allegri | ' Tutti insieme per il calcio'

Juventus - Allegri ha diramato la lista giocatori per la Champions : fuori un ex Atalanta : La Juventus dopo tre giornate di campionato è prima in classifica, con tre vittorie su altrettante partite. Nonostante un gioco non di certo brillante, grazie sopratutto ai campioni della sua rosa, è riuscita a battere Chievo, Lazio in casa e Parma, con non poche difficolta'. Spiccano ovviamente gli zero gol di Cristiano Ronaldo, che nonostante buone prestazioni, non è riuscito a timbrare la sua prima marcatura in Serie A. Secondo TuttoSport, da ...

Calciomercato Juventus - si prospetta un clamoroso scambio con il Real Madrid : Allegri si sfrega le mani : Juventus e Real Madrid stanno lavorando ad uno scambio tra Alex Sandro e Marcelo, che potrebbe avvenire nella prossima sessione estiva Mercato finito, ma le trattative non si fermano mai nemmeno in questo periodo. Juventus e Real Madrid infatti stanno provando a mettere in piedi in vista della sessione di gennaio un clamoroso scambio, che coinvolge Alex Sandro e Marcelo. AFP PHOTO / FRANCK FIFE Quest’ultimo ha una voglia tremenda di ...

Juventus - Allegri ha diramato la lista giocatori per la Champions : fuori un ex Atalanta : La Juventus dopo tre giornate di campionato è prima in classifica, con tre vittorie su altrettante partite. Nonostante un gioco non di certo brillante, grazie sopratutto ai campioni della sua rosa, è riuscita a battere Chievo, Lazio in casa e Parma, con non poche difficoltà. Spiccano ovviamente gli zero gol di Cristiano Ronaldo, che nonostante buone prestazioni, non è riuscito a timbrare la sua prima marcatura in Serie A. Secondo TuttoSport, da ...

Serie A - Prego ripassare - l'anti-Juve ancora non c'è! Nessuno tiene il ritmo dei bianconeri : Allegri fa corsa a sè : Arrivati alla prima sosta un dato è chiaro: Napoli, Inter, Roma e Milan ancora non possono tenere il passo dei campioni d'Italia

Juventus - CR7 ancora a secco. Allegri lo difende : "Solo sfortuna" : La Juventus di Massimiliano Allegri sa solo vincere e la notizia è che in queste tre giornate i bianconeri non hanno avuto bisogno degli assist e delle reti di Cristiano Ronaldo, rimasto ancora a ...

Juve - Allegri : “ieri vittoria meritata” : “I ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po’ calati. E’ stata una vittoria meritata ma dobbiamo lavorare parecchio”: così l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ai microfoni di DAZN. “Ronaldo ancora a ...

Juve. Allegri difende Ronaldo : “ha fatto una buona partita” : Cristiano Ronaldo anche senza gol è un giocatore straordinario, spinge e trascina i compagni della Juve. “I ragazzi sono stati molto

Juve - Allegri : "Vittoria meritata ma dobbiamo lavorare - a Ronaldo gira tutto male ma sono contento di lui" : Il tecnico bianconero sul portoghese: "Dopo la sosta inizierà la vera stagione". Su Mandzukic e Dybala...

Juventus - Ronaldo ancora a ‘secco’ : l’allenatore Allegri commenta così : Successo della Juventus, nella gara di campionato contro il Parma, ancora a secco di gol Cristiano Ronaldo, ecco le dichiarazioni di Allegri ai microfoni di DAZN: “i ragazzi sono stati molto bravi. Parma è un campo molto difficile, nelle ultime cinque gare qui abbiamo vinto solo una volta. Loro lottano per la salvezza, sono una squadra organizzata e sono molto bravi in contropiede, poi sono un po’ calati. E’ stata una ...

Matuidi ‘salva’ Allegri - la Juventus sbanca Parma tra luci ed ombre : Mandzukic fondamentale - Gervinho devastante ma non basta [FOTO e VIDEO] : 1/21 Fabio Ferrari/LaPresse ...