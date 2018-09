Jeep con Harley Davidson per l' European Bike Week dal 4 al 9 settembre sulle Alpi

Francia : immatricolazioni auto balzano del 40% ad agosto. Brilla Fca con Jeep e Alfa Romeo : Il mercato dell'auto francese mette il turbo ad agosto. Secondo i dati diffusi da Ccfa, il comitato dei costruttori di auto in Francia, il mese scorso le vendite sono salite del 40% a 150.391 unità, ...

Manley - primo incontro con Trump. E subito gli propone di usare la Jeep : «Grazie Presidente. Grazie per il suo invito. Il mio nome è Mike Manley, sono l’amministratore delegato del gruppo Fiat Chrysler Automobiles». Un istante di silenzio. “«uando è sbarcato dal suo Boeing sarebbe dovuto salire a bordo di una Jeep». Questo il biglietto da visita col quale il neo Ceo di Fca si presenta a Donald Trump per la prima volta n...

Jeep contro Roxor - breve storia del match legale per due fuoristrada troppo simili : Quella Jeep non s'ha da produrre più, troppo simile alla nostra, un vero e proprio clone, un plagio. Ai piani alti di Fiat Chrysler Automobiles i manager hanno rotto gli indugi e presentato una ...

Sergio Marchionne morto - l’ultima apparizione in pubblico. La consegna di una Jeep ai carabinieri : Lo scorso 26 giugno l’ultima apparizione ufficiale di Sergio Marchionne in un’occasione pubblica. Si trovava all’interno del parco del Comando Generale dell’Arma dei carabinieri dove si è svolta la cerimonia di consegna di una Jeep Wrangler in livrea. Marchionne del corso della cerimonia ha sottolineato: “Mio padre era un maresciallo dei carabinieri. Per me è un onore e un privilegio poter consegnare a nome della ...

Nuova Jeep Wrangler - icona senza tempo : Robustezza e off-road senza sosta. La promessa di Jeep Wrangler si rinnova ancora. Ma questa volta il modello, erede dell'iconica Willys del 1941 dell'Esercito americano, arriva in concessionaria a settebre completamente...

Cristiano Ronaldo mania - spunta la Jeep “total CR7” : l’auto bianconera personalizzata dal tifoso calabrese [GALLERY] : Una Jeep firmata Cristiano Ronaldo, il campione della Juventus fa scatenare le CR7 mania: ecco l’auto personalizzata del tifoso calabrese A Brancaleone, in provincia di Reggio Calabria, come in tutta Italia, è esplosa la mania per Cristiano Ronaldo. Dopo che la Juventus ha messo a segno il colpo del secolo infatti tanti sono stati i tifosi bianconeri che hanno voluto un gadget di CR7. Non solo maglie dedicate alla nuova stella ...

Mercato auto : l'Europa continua a crescere - a giugno +5 - 1%. Vola Jeep : +72% : TORINO - giugno positivo per il Mercato europeo dell'auto. Le immatricolazioni nei 28 Paesi dell'Unione Europea e dell'Efta , Islanda, Norvegia e Svizzera, sono state 1.618.985, il 5,1% in...

Jeep Compass - Una settimana con la 1.4 MultiAir 4WD Limited [Day 5] - VIDEO : Una settimana a bordo di una Jeep Compass, con cinque giornalisti di Quattroruote a raccontarvi le loro impressioni. La motorizzazione scelta è la 1.4 a benzina MultiAir da 170 CV con trazione integrale e allestimento Limited, a listino a partire da 36.900 euro. Grazie all'altezza da terra e all'escursione delle sospensioni, tiene fede alle origini del suo marchio, pur con uno stile più gradito agli europei, e richiama in piccolo la sorella ...

Jeep - Con i Renegade Days - promozioni e aperture serali : Dal 13 al 21 luglio sono in programma in tutta Italia i Renegade Days, con la presentazione nelle concessionarie della Jeep Renegade Model Year 2019 con orario esteso fino alle 21. La versione restyling sarà disponibile con una promozione lancio a partire da 18.900 euro.Nuovi propulsori benzina e diesel aggiornati. Oltre al lieve restyling, la piccola Jeep è stata profondamente aggiornata a livello tecnico. In aggiunta ai nuovi gruppi ...

Jeep Wrangler - Al volante di Rubicon e Sahara 2.2 turbodiesel da 200 CV : E lei. Ma non è lei. Apri la porta squadrata, e leggera perché dalluminio, e ti ritrovi su una seduta dritta, solida, essenziale. la solita Jeep Wrangler. volante sempre dritto, e vicino, e ciò che ti aspetti al suo posto. Ma ora è tutto rifinito, raccordato, impreziosito, connesso: è passata una mano che lha resa più auto, più curata, più confortevole. Ci sono cuciture a vista, plastiche morbide, visorino da 3,5 al centro e due strumenti ...

